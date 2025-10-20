Una exposición conmemora el centenario de José Ruibal

El Museo conmemora el centenario del nacimiento de José Ruibal, uno de los escritores gallegos que mayor reconocimiento mundial logró en el último tercio del siglo pasado, con una exposición que abrirá sus puertas el próximo día 24 en el Edificio Sarmiento. El comisario de la muestra, Xose Enrique Acuña, reúne en «José Ruibal. Un escritor de centenario» numerosos documentos originales que ayudan a reconstruir tanto su trayectoria vital como el conjunto de la obra literaria que realizó en castellano y en gallego.

José Ruibal Argibay nació en 1925 en Xeve. Formado en Artes y Oficios en Santiago de Compostela, pronto comienza a colaborar en el periódico La Noche al tiempo que adquiere una conciencia crítica desde la que pasa a sentirse incómodo con la dictadura imperante. En 1951 emigra a Argentina para posteriormente instalarse en Montevideo, donde conoce al exiliado José Bergamín, con el que comienza a hacer teatro, y se implica directamente en actividades políticas de oposición a Franco, al tiempo que realiza trabajos periodísticos.

Reinstalado en Buenos Aires, comienza a escribir sus primeras obras teatrales y también Triquiñóns, su única novela en gallego. Retornado en 1960, se decide por una creatividad teatral desde la que encadenará una serie de obras que activan una simbólica crítica de lo peor de la sociedad bajo la dictadura franquista. La censura limitó el estreno de sus más famosas piezas durante años, a pesar de ser Ruibal masivamente admirado por numerosos grupos de teatro popular y universitario. Descubierta en Estados Unidos la fortaleza de su teatro underground, alcanza una considerable repercusión.

La muestra propondrá un recorrido visual con numerosas fotografías de diversos aspectos de su vida, carteles de sus obras teatrales, documentación familiar e imágenes de los estrenos, correspondencia con grandes figuras de la literatura, originales etc.