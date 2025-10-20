«La emigración gallega continúa, y cada vez más»

¿Qué temas aborda en La nostalgia de Paulo?

Es una historia sobre un emigrante gallego, Paulo Rivera Troncoso, que con 18 años que se fue para Brasil. La obra se centra en las peripecias que tuvo que hacer para adaptarse al país anfitrión. Tras emigrar el protagonista vino solo una vez a España, regresó en el año 1979 cuando se puso en marcha la «Operación España» (una invitación a exiliados con 25 años o más de estancia fuera del país y residentes en Latinoamérica) el ministro de Trabajo Jesús Romero Gorría.

¿Es una historia real?

Así es. Hay por supuesto muchas cosas ficticias como en todas las novelas, pero la mayoría de lo que se relata es real: Pablo (que era su nombre original, cambió a Paulo tras emigrar a Brasil) era de Oroso, una parroquia de A Cañiza. Fue al colegio de la localidad y trabajaba en cosas esporádicas, hasta que en 1935, cuando llega a la mayoría de edad, decide marcharse porque sonaban tambores de guerra y no quería, claro, participar en el conflicto.

¿Por qué se interesó por el caso de Paulo?

Porque es familiar, un tío mío, hermano de mi madre. Como comentaba se fue con 18 años, solo vino a España durante esa la operación y después regresó a Brasil, donde se inscribió en Sao Paulo en una escuela de artes y oficios. Empezó primero siendo aprendiz de camarero y finalmente llegó a ser gerente del hotel Copacabana, que es el más importante de Brasil. Fue en su día el establecimiento hotelero más importante de América, luego fue el más relevante de Sudamérica y ahora ya queda solo el más importante de su país.

¿Qué enseñanza transmite su trayectoria vital?

Sobre todo lo que quería transmitir son las peripecias que tuvieron y rendir un homenaje a todos aquellos que se marcharon en la primera mitad del siglo del siglo XX. Quería recordar también que algunos no tuvieron tanta suerte, y estoy pensando en los que se fueron a Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, muchos de los cuales murieron en las plantaciones de caña de azúcar, un tema que refleja muy bien la escritora coruñesa Bibiana Candia en su novela «Azucre».

Muchas, muchas historias de la emigración son en realidad relatos de fracasos

Porque de la emigración se suelen contar las historias de éxito, cuando la mayoría no lo son

Muchas, muchas son en realidad relatos de fracasos, por esto también quise hacer alguna recreación sobre las ferias. Hablo en un libro sobre la Feira dos Bicos de Monteroso, que se cada 10 de agosto recrea ese escenario, esa gente que venía ataviada con trajes y aspecto lujoso para hacer ver que les iba bien en la emigración, pero después resulta que en la realidad había casos muy tristes, personas a las que no les iba precisamente bien, que venían, pero se tenían que volver a marchar poco después porque estaban esclavizados por el país anfitrión. Es el caso de dos chicas de Monterroso que se dedicaban a la prostitución, pero cuando venían aquí parecía que eran de la aristocracia. Y por todo eso se llama la Feira dos Bicos, porque recrea un reencuentro de esa gente que va a la feria y va besando y saludando a todos los que conocidos para alardear de lo que de lo bien que le iba. Realmente resulta que no les iba tan bien, pero la gente joven de aquel momento, como aquí había mucha precariedad en el trabajo, se dejaban engañar y se decidían a emigrar, pero la realidad es que muchos, muchos, fracasaron.

La emigración continúa

Si, hay que decirlo, la emigración gallega continúa y cada vez más. Yo lo comprobé personalmente, me cuando iba por ahí de misión (es teniente de Artillería y ha participado en misiones internacionales en países como Kosovo o Líbano) me solía encontrar a numerosas personas emigradas, muchos eran gallegos, pero también de otras partes de España. La emigración se basa en gran medida en que crees que todo el mundo que hay afuera es mucho mejor que el nuestro. Y es verdad que a algunos le va muy bien, yo por ejemplo conocí uno de Burgos que trabaja para IBM y gana muchísimo, pero hay que recordar que en la mayoría de los casos no se produce eso, no es así. Y esa propaganda se perpetúa, solo hay que fijarse en programas de televisión que entrevistan a españoles por el mundo y siempre citan a los que han triunfado, pero con esos que sí han triunfado hay muchos, muchos más, que no lo han hecho.

Ha sido invitado a pronunciar una charla obre geopolítico en el Club55 de Vigo ¿qué abordará?

La idea es exponer los antecedentes que desembocaron en el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. También haré una reseña biográfica de ambos presidentes, Putin y Zelenski, para preguntar a quién beneficia este enfrentamiento.

Le traslado la pregunta: ¿A quién beneficia?

Pues lo que parece evidente es que en su día interesó mucho a Estados Unidos, como prueban los negocios del hijo del ex presidente Joe Biden en Ucrania. Como resultado, no le pusieron remedio al conflicto en su tiempo, y las consecuencias de esos intereses son las que ahora vemos.