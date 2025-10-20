El curso «Tirando do fío» muestra en el Museo la moda que imperaba en el XIX
R.P.
La Diputación de Pontevedra organiza en el Museo una nueva edición del curso «Tirando do fío», un acercamiento a la evolución de la moda y su relación con la historia y el arte. Si en 2024 se hizo un recorrido desde el Antiguo Egipto hasta finales del siglo XVIII, en esta ocasión está centrado en la moda del siglo XIX, desde la Revolución francesa a la Belle Époque y será impartido de nuevo por Carolina Munáiz, y se desarrollará a lo largo de ocho miércoles, a las 19.00 horas en el edificio Castelao, a partir del 22 de octubre.
El curso es de acceso libre, si bien aquellas personas que quieran obtener un certificado de asistencia, deberán inscribirse previamente en reservas.museo@depo.gal y asistir como mínimo al 70% de las sesiones.
Cada una de ellas, de hora y media de duración, se centrará en la vinculación e incidencia de la moda de determinados momenos o acontecimientos destacados del siglo XIX en las facetas de la historia, el arte, la sociedad e incluso los avances científicos y técnicos.
La profesora, Carolina Munáiz explica que el curso se aproxima a los cambios históricos sustanciales del siglo XIX y la evolución del traje europeo».
