El Cuponazo de la ONCE deja en Cuntis un premio de 40.000 euros
María Isabel Rodríguez Rodríguez es la vendedora del cupón agraciado
R. P.
El Cuponazo de la ONCE ha dejado en Cuntis un premio de 40.000 euros, en un cupón agraciado con dicha cantidad en el sorteo del viernes, 17 de octubre.
María Isabel Rodríguez Rodríguez es la vendedora de la ONCE que ha dado los 40.000 euros, en su ruta de venta por la localidad de Cuntis.
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.
