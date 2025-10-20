Cuenta atrás para las Series Mundiales de Triatlón 2026
El máximo mandatario de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, recibió la bandera en la localidad australiana de Woolongong
Pontevedra ya tiene su bandera como organizadora del mayor evento del triatlón mundial. Ayer, en Australia, el presidente de la Federación Española de Triatlón recogió el testigo de Woolongong como sede en el acto de clausura. Resta casi un año, porque las pruebas están programadas entre el 23 y 27 de septiembre de 2026, sin embargo, ya le han dado la vuelta al reloj de arena.
La competición disputada tuvo grandes noticias para el deporte español y para el deporte gallego. El adaiense, David Cantero, se hizo con la medalla de plata. Un éxito nacional tras seis años sin ningún español en el podio de una cita como esa. Javier Gómez Noya y Mario Mola, los últimos en lograr tal hito.
Susana Rodríguez Gacio, la paratriatleta viguesa, conquistó su séptima corona mundial, el enésimo éxito de su carrera deportiva, y podrá defenderlo el próximo mes de septiembre a muy pocos kilómetros de su casa.
