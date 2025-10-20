Los afectados por la Variante Oeste, infatigables tras cinco kilómetros de marcha bajo la lluvia

La movilización ciudadana convocada por la plataforma «Variante Non» volvió a demostrar unidad y determinación de los vecinos de Portas y Caldas de Reis frente al proyecto de la Variante Oeste que promueve el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya que activó todos los sectores sociales y políticos entre los que se encontraba, en representación del Ayuntamiento de Portas, el teniente de alcalde Alfonso Vázquez.

Ni siquiera la intensa lluvia qu se registró durante la mañana de ayer pudo detener a los manifestantes que participaron en la caminata reivindicativa en la que participaron centenares de personas bajo el lema «Variante non, queremos outra solución».

Durante el recorrido de cinco kilómetros entre la rotonda de Tivo y distintos puntos del trazado previsto, los asistentes expresaron su rechazo a una infraestructura que, según denuncian, «va a destrozar el rural sin solucionar nada».

La marcha se desarrolló en un ambiente muy pacífico y participativo, con la colaboración de Protección Civil y con la participación de vecinos y familias completas, con miembros de todas las edades.

Entre los asistentes destacó la presencia del teniente de alcalde de Portas, Alfonso Vázquez, quien acudió en representación del Gobierno local para reiterar el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos y el rechazo institucional al proyecto actual de la Variante Oeste.

Respuesta en los últimos meses

El propio pleno municipal de Portas aprobó recientemente, por unanimidad, una moción contraria al trazado, sumándose así al malestar social y ambiental que el proyecto ha generado.

Alfonso Vázquez destacó «la fuerza y el compromiso de la ciudadanía de Portas, que defiende con orgullo su territorio y su modo de vida rural».

También insistió el político local sobre la necesidad de que el Ministerio «escuche a las administraciones locales y procure alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio y los vecinos afectados».

La Plataforma Variante Non anunció que continuará promoviendo acciones informativas y movilizaciones en los próximos meses, con el objetivo de conseguir la paralización del actual trazado y abrir un proceso real de diálogo con los realmente perjudicados por esta obra, es decir los vecinos de las localidades por las que discurre el proyecto.

Solo unos meses

Se trata de una iniciativa de la que se tuvo constancia el pasado mes de julio cuando se publicó en el Boletín del Estado el proyecto de construcción de la llamada Variante Oeste y Acceso al Puerto de Vilagarcía.

El proyecto de unos ochos kilómetros tiene importantes afectaciones en todo su diseño pues obliga al derribo de al menos una veintena de viviendas rurales y también aboca al cierre a varias empresas por las que se dibujó el trazado.

La situación fue abordada en los distintos plenos de las localidades, en pleno verano, donde se pidió al Ministerio que reconsidere el proyecto y busque una nueva Variante que tenga un menor impacto en las zonas que atraviesa.