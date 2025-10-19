La Xunta invertirá 2,4 millones en una balsa para frenar las inundaciones

La Xunta invertirá más de 2,4 millones en la creación de una zona de inundación controlada en el barrio de Valdecorvos, lo que «podría ser una de las principales inversiones para 2026 en la ciudad de Pontevedra», señaló este domingo el delegado territorial de la administración gallega en Pontevedra, Agustín Reguera, al avanzar el proyecto con el que trabaja el Gobierno gallego para intentar poner coto a las inundaciones periódicas en la calle Fernando Olmedo.

El objetivo esta zona de embalsado es reducir el caudal en caso de lluvias intensas y minimizar el impacto de los desbordamientos en las inmediaciones del río Valdecorvos. Para ello, la creación de esta zona de captación de agua «iría acompañada de otras medidas de restauración fluvial y retención de agua, así como de acciones para mejorar la red de saneamiento municipal, que contribuyen significativamente a las inundaciones en las zonas más bajas», destaca la Xunta.

Sus portavoces dejan claro en todo caso que «esta importante inversión dependería del acuerdo entre la Xunta y el Concelloy permitiría solucionar un problema que afecta a decenas de vecinos de la zona y que se ha agravado en los últimos años».

El proyecto pasa por habilitar un dique de unos 7.500 metros cúbicos de retención. Ocuparía unos 1.500 metros de superficie y habitualmente se utilizaría como área de esparcimiento de los vecinos. Estaría abierta con regularidad y mediante una compuerta automatizada se cerraría cuando subiese la marea para embalsar el agua, según el proyecto con el que trabajó inicialmente Augas de Galicia.

Frenar las inundaciones es una vieja demanda de los vecinos de la zona a la que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, «prestó especial atención desde el primer momento, lo que la llevó a reunirse con los afectados el pasado mes de mayo para estudiar, junto con los técnicos de Augas de Galicia, las posibles alternativas que permitirían frenar el caudal del río en caso de fuertes lluvias», indica la Xunta.

Vázquez aseguró que destinaría todo su esfuerzo y los recursos de su departamento a afrontar los riesgos de inundación, «unas palabras que ahora se materializan en una partida reservada de más de 2,4 millones de euros», señalan las mismas fuentes.

El Concello estudia medidas complentarias como una tubería para desaguar una fracción del caudal al Lérez

El delegado territorial valoró muy positivamente esta y otras inversiones presupuestadas que se conocerán con más detalle en los próximos días y que demuestran, afirmó, «el firme compromiso que la Xunta siempre ha demostrado tener con el Concello de Pontevedra». Reguera concluyó asegurando que «no tengo ninguna duda de que los técnicos de la Conselleria de Aguas de Galicia desarrollarán el mejor proyecto posible para solucionar este problema, teniendo en cuenta las condiciones de la zona, la tecnología disponible y el cuidado del patrimonio y el medio ambiente».

Por su parte, el Concello anunció recientemente que trabaja en otras acciones complementarias frente a las inundaciones, la más viable de las cuales es una tubería de evacuación parcial del Valdecorvos por la calle José Malvar, que vertería una fracción del agua del río a la altura del puente de Os Tirantes.

Se instalaría para ello una tubería de 1,2 metros de diámetro que permitiría evacuar 570 litros por segundo como máximo, a una enorme distancia de los 15.680 necesarios en caso de máxima acometida, de hecho apenas un 3,63% del caudal del río Valdecorvos estimado para un retorno de 100 años, de ahí que la administración local lo considere solo una medida complementaria del dique que anuncia la Xunta.

La opción que se considera en estos momentos más viable, es ejecutar el trazado en alzado de la conducción por encima de la tubería de Ence «lo que permitiría evacuar el caudal a una cota más alta en la ría de Pontevedra, en su salida al río Lérez, y reduciendo así la entrada en carga del sistema y el volumen del movimiento de tierras», indican los autores del «Informe de evacuación parcial del rego Valdecorvos por rúa José Malvar Figueroa», realizado por Viaqua.