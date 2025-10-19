Los socialistas critican a Telmo Martín por subir la tasa de basura

El PSdeG-PSOE de Sanxenxo lamenta la decisión del Gobierno local del Partido Popular de aprobar la subida de la tasa de basura para 2026, que supondrá un incremento del recibo y que afectará especialmente a las familias, a las personas mayores y a los pequeños negocios del municipio.

«Telmo Martín vuelve a convertir en castigo lo que debería ser una oportunidad. En lugar de planificar un sistema más eficiente y sostenible, el PP opta por lo más fácil: subir los recibos a los vecinos», denuncian desde el PSdeG-PSOE.

Desde el grupo socialista consideran que esta medida es una consecuencia directa de la falta de planificación y de la gestión ineficaz del servicio de residuos durante los últimos años, y recuerdan que la Ley estatal de Residuos no obliga a subir las tasas, sino a garantizar que el servicio sea sostenible y se ajuste a su coste real.

«El PP utiliza la ley como excusa para justificar una decisión que se podía haber evitado con una gestión más responsable y una planificación a medio plazo», añaden los socialistas.

La oposición insiste en que el Concello podría haber evitado este incremento adoptando medidas de eficiencia y contención del gasto, además de aprovechar los fondos europeos destinados a la gestión sostenible de residuos.

«La subida de tasas no es una obligación legal, es el resultado de una gestión deficiente. El PP no planifica, improvisa y hace pagar a los vecinos sus propios errores», concluyen desde el PSdeG-PSOE.

El PSdeG-PSOE considera que lo necesario sería: Un informe económico detallado del servicio antes de aprobar cualquier subida; un proceso de participación ciudadana para escuchar a las asociaciones vecinales, hosteleras y al pequeño comercio; la elaboración de un Plan Municipal de Residuos 2026–2030, para avanzar hacia un modelo sostenible.El partido socialista insiste en que el actual modelo de recogida y limpieza está obsoleto, es caro y poco eficiente, y recuerda que una gran mayoría de vecinos del rural ven cómo sus contenedores están rotos.