Una quedada prepara la media maratón que esta mañana cierra la ciudad de Pontevedra

Como cada año, la quedada para el reconocimiento del recorrido homologado para la prueba del Gran Fondo, fue un auténtico éxito social, congregando a infinidad de personas. Todos los interesados pudieron disfrutar de una vuelta por la zona urbana de la ciudad en compañía de más interesados y a unos ritmos sosegados, adaptados a todo el mundo y que facilita la participación de personas de todas las edades.

Para este encuentro previo a la prueba, los allegados contaron con un invitado muy especial. Manuel Hurtado, el atleta que más veces ganó el medio maratón del Gran Fondo, se acercó a la quedada. El atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra y responsable de las escuelas deportivas de dicho club correrá en esta edición los diez kilómetros a diferencia de otros años anteriores. No fue el único deportista que se sumó a la marcha. Carlos Porto y Hassan Izzeddine, atletas ambos también de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, asistieron a la previa ya que también correrán hoy. El primero competirá en la prueba de la media maratón, mientras que el segundo lo hará en la prueba de diez kilómetros.

La quedada contó con un broche gastronómico de primer nivel, ya que la panadería A’Devesa, muy concienciada con el deporte local pontevedrés, invitó a todos los participantes una merienda.

Récord de corredores

El Gran Fondo cerró finalmente las inscripciones con más de dos millares de participantes. Concretamente, 2086 personas se han anotado para competir en las diferentes pruebas del evento.

El desglose de los participantes es de 225 corredores en las carreras para menores de edad, 665 deportistas para la carrera de diez kilómetros y 1.196 para los atletas de la media maratón.

Profesionales

Se cerró el plazo de inscripción para las carreras de menores con un total de 225 participantes, quedando solo 75 plazas libres. En la prueba de 10 kilómetros, se cubrieron por completo las seiscientas plazas disponibles, a las que se suman 65 militares de la BRILAT, pertenecientes a la Brigada «Galicia» VII, que, como cada año, participarán animando con sus cánticos. Es el segundo año consecutivo en el que se agota esta distancia, que en esta edición aumentó su capacidad en cien plazas respecto al año pasado.

Con estas cifras, se cierra con éxito el período de inscripción de la 43ª edición del Gran Fondo, que ha estado abierto durante más de siete meses, desde el 3 de marzo. A pesar de estos buenos registros, el año con mayor participación fue 2016, cuando se alcanzaron los 1.987 corredores en un evento que solo contaba con la distancia de medio maratón y que coincidió con el Campeonato Gallego de esa modalidad.