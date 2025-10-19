Los productos gourmet más exquisitos se presentan en el Recinto Ferial con Etiqueta Negra
La feria se celebra entre el 8 y el 10 de noviembre próximos| Acuden un centenar de expositores
R.P.
La novena edición de Etiqueta Negra, la feria del gurmet gallego, se celebra los días 8, 9 y 10 de noviembre en el Recinto Ferial de Pontevedra, consolidándoose como el gran escaparate del producto gallego de alta gama. El encuentro reúne a un centenar de expositores, de los que 16 se estrenan, y presenta más de una veintena de onvedades que reflejan el dinamismo y la capacidad innovadora de un sectos en expansión.
A menos de un mes del inicio, la feria casi tiene ocupado el 100% de la superficie, una muestra evidente de la fuerte vinculación del sector con este encuentro profesional que crece cada edición.
Proporcional
En estos momentos, el 28% de los expositores procede de la provincia de A Coruña, el 35% de Pontevedra, el 22% de Ourense y el 15% de Lugo, una distribución que refleja la presencia equilibrada de todo el territorio gallego.
Las 16 nuevas empresas son: Cacahuetes Artesáns, Conservas Artesanas Gallegas, Mamá Teresa con dulces artesanales, Morriñas de Castaña, especializada en galletas; Oxoco, de chocolates; Lácteos Bretón y Queixería Daniberto, dedicadas a quesos frescos y curados.
También bodegas
También Toulo, centrada en carnes; Néboa na ría, creadora de objetos de madera; Adegas Viña Carpazal y Paco&Lola; el Nogal y Casa Merche, en los sectores de frutos secos y apicultura; Tupana Obrador, con productos de panadería; Avigal, con su gama de pollos criados en libertad; Ke Tequeños, dedicada a tequeños artesanos gourmet; y Conservas Lago Paganini, de conserveras gallegas.
También estarán puestos de las anteriores ediciones como la Tetería de la Diputación o las firmas patrocinadas por la Axencia de Calidad Alimentaria y de Mar.
