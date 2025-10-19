El Pleno da luz verde a la obra del Camiño do Castro en Dorrón
REDACCIÓN
El Pleno extraordinario del próximo lunes dará luz verde a la expropiación de dos parcelas para ejecutar el proyecto del Camiño do Castro en Dorrón. Una actuación que será financiada con fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y que tendrán un importe de 412.445 euros.
El proyecto contempla la mejora de la urbanización desde su conexión con la carretera PO-308 abarcando el suelo urbano y el de núcleo rural. Para ello se plantea un aumento del ancho del vial y una renovación de su firme.
La zona de actuación es un camino con fuerte pendiente en dos tercios de su recorrido con un firme de hormigón y aglomerado en caliente, que comunica el núcleo rural de O Castro con la carretera autonómica. Se trata de un camino que da servicio al propio núcleo de Dorrón con una baja intensidad de vehículos ligeros y prácticamente nulos de pesados en parte debido al reducido ancho y gran pendiente.
