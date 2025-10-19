Una pieza coproducida por el taller Coiro Tres Pés aspira al Premio Artesanía de Galicia
REDACCIÓN
La pieza con el lema «Nemein», fruto de la colaboración dos artesanos, Alberto Añón, del taller de cerámica Alberto Lista de Buño, en Malpica de Bergantiños, y Jonatan Sarachaga, del taller de marroquinería Coiro Tres Pés de Pontevedra, es una de las tres obras que competirán por el Premio Artesanía de Galicia 2025, dotado con 9.000 euros.
La obra seleccionada es un juego de té elaborado con barro de Buño que se transporta en un recipiente de cuero curtido con taninos naturales, que también busca ser una ceremonia portátil y una alianza entre dos oficios.
A mayores de Nemein, compiten por el galardón trabajos del el taller compostelano Jatafarta, especializado en cuero, y el obradoiro tejidos artesanales Pal.lium de Cangas.
Los ganadores de las tres categorías (Premio Artesanía de Galicia, Premio Trayectoria y Bolsas Eloy Gesto) se anunciarán en un acto público que tendrá lugar en diciembre.
Estos galardones buscan estimular la creatividad de los artesanos gallegos, reconocer las trayectorias profesionales y fomentar la mejora continua del sector, con especial atención a las nuevas generaciones.
