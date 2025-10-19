La perfecta armonía de las 21 mejores bandas de música de Galicia se citan en el Pazo da Cultura

21 bandas de música y 1.500 músicos son razones para convertir a Pontevedra en capital de la música bandística con motivo. Ayer, primeros premios, para la Unión Musical de Meaño (Sección Infantil), la colombiana Sinfónica de Caldas (Sección Juvenil).

Ayer sábado primera, y hoy domingo, la segunda y última jornada del XVIII Certame Galego de Bandas de Música Populares que, en su mayoría de edad, se internacionaliza más que nunca y cautiva al público haciendo del Pazo de Cultura y Pontevedra su sede predilecta. Organizado por la Federación Galega de Bandas, se convierte paso a paso en uno de los certámenes españoles de mayor proyección en el exterior. No en vano, por Pontevedra pasan este fin de semana 21 bandas de música populares sumando en torno a 1.500 integrantes y que convierten la ciudad de Lérez en capital de los melómanos y de la música bandística. Entre ellas, y amén de las gallegas, cuatro formaciones portuguesas, dos leonesas y una colombiana, la Sinfónica Juvenil de Caldas, villa que debe su nombre en un emigrante de Arcos da Condesa, que se afincó allá y legó el nombre de su tierra natal.

Banda infantil de la Unión Musical de Meaño. | Tino Hermida

Abría la Sección Infantil, limitado por edad a integrantes con una edad máxima de 14 años, y con participación de las bandas Unión Musical de Meaño, Banda Escuela de Música de Vequellina de Órbigo (León) y la Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia. Luego, a las 11.30 y con estricto horario, turno para las bandas juveniles, cuyos músicos no superaban por reglamento los 19 años, sección en la que participaron, la Sinfónica de Caldas (Colombia), Municipal de A Estrada, Xuvenil Arca (O Pino) y, la última en actuar, Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia.

Un momento de la actuación de la Banda Xuvenil de A Estrada. | Gustavo Santos

Y, a las 14.30 horas, fallo de los premios por parte del jurado que se daba a conocer con un auditorio lleno, y con los nervios atenazando a los jovencísimos músicos. En la Sección Infantil, el primer premio (1.000 euros) recayó en la Unión Musical de Meaño que, dirigida por el maestro Diego Javier Lorente López, y que convenció al jurado profesional quien le otorgó una puntuación de 87,5 puntos. Explosión de júbilo y lágrimas de alegría en los ojos de los niños meañeses desde el patio de butacas. El segundo premio fue para Banda Escuela de Música de Vequellina de Órbigo (León) con 78 puntos, y el tercero para Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia con 72 puntos.

Sección juvenil

En la sección juvenil, el primer premio, con 98 puntos, viaja a Colombia con la Banda Sinfónica Juvenil de Caldas, un premio sin parangón para esta formación forjada con una selección de 50 músicos del más de centenar de bandas infantil y juveniles de su departamento, enclavado en el interior al norte de Colombia. Una banda que llegaba arropada por familias y una nutrida delegación política que contribuyó a financiar la cita, y viajó a Galicia para este certamen. Llegada la expedición hace ocho días, aunaron cultura y ensayos para cuajar la gran actuación de ayer. En su atuendo, a diferencia de lo clásico de otras formaciones, lucían una camiseta azul diseñada ex profeso para este viaje, y en cuya manga bordaron las banderas de Colombia y España, y en sus pies calzaban deportivos blancos. En su repertorio, amén de la obligada «O bosque dos druidas» del albaceteño José Villaescusa López, inspirando en la mitología celta, que el director Juan Sebastián Velasco Serna tuvo que saber imbuir a sus pupilos. Luego cautivó con la obra libre elegida: la «Suite 1919» del compositor colombiano Juan Velasco, que evocaba, con protagonismo del metal, los ritmos latinos y donde mismo las maracas tenían su dosis de relevancia con su solo.

Otros grupos de España

El segundo premio de la sección, con 95 puntos se lo llevó la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, bajo la dirección de José Ramiro Pérez González. Y el tercero fue para la Banda-Escola Municipal de A Estrada, la más numerosa de su género en integrantes y que, dirigida por el maestro Álvaro Varela Ferradáns, obtenía 82,5 puntos. En la retransmisión, director y responsable de esta banda, entendían que «lo importante es disfrutar del camino para llegar a un certamen como este, y hacerlo siendo capaces de afrontarlo lo más tranquilo posible ante el público». Y no solo la edad «porque para iniciarse en la música, nunca es tarde», y mismo se alentaba a hacerlo los mayores en edad de jubilación «que es cuando se vuelve a disponer de tiempo», y que permitirá mejorar memoria y flexibilidad, por lo que se recordaba las muchas escuelas de músicas ligadas a mundillo de las bandas que existen a lo largo y ancho de la comunidad gallega.

Luego, por la tarde, a partir de las 16.30 de nuevo vuelta al Pazo da Cultura para disfrutar de la Sección Segunda con las bandas Filarmónica Ovarense (enclavada en la cosa portugesa al sur de Oporto), las Juventudes Musicales Universidad de León, la coruñesa Banda de Música de Arca, y la ourensana Agrupación Musical de A Limia. Como obra obligada, las cuatro tuvieron que interpretar «O soño de Luzbel», del granadino Vicente Carrasco, con la que cosechó el primer premio en el concurso de composición del Certamen Galego el pasado año.