Moldes onsequia quince «caixas-bebé» más para los nacidos en Poio durante el último trimestre

El alcalde del Ayuntamiento de Poio, Ángel Moldes, reunió en la mañana de ayer en la plaza del monasterio junto a la Casa Consistorial a los padres que han tenido hijos en los últimos tres meses en esta localidad pontevedresa.

En total se tiene constancia del nacimiento de quince niños que llevan por nombre: Fátima Zhara, Luca, Bruno, Ezaquiel, Arya, Álvaro, Lía, Unai Andrei, Luca, Marina, Marc, Álvaro, Guillermo, Rubén Darío y Guillermo, según exponen desde el propio Concello.

El alcalde participó en el acto de recepción a las familias, a las que hizo entrega de un pequeño obsequio como muestra de cariño y de la importancia que tienen estos hechos para el Gobierno local.

Durante el encuentro, el regidor municipal recordó que el Ayuntamiento apuesta por políticas que acompañen a las familias desde el primer momento en la crianza, la conciliación, el acceso a los servicios y la creación de espacios en los que se pueda disfrutar y crecer juntos.

«Queremos que nuestro municipio sea un lugar para gozar, para vivir, para crear hogar, para crecer: un lugar en el que cada familia sienta que tiene apoyo, oportunidades y un entorno que la cuida», continuó el alcalde.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Poio quiere reconocer y celebra la llegada de nuevos miembros a la comunidad, reforzando el compromiso de crear un entorno amable, seguro y lleno de oportunidades para todas las familias

Ángel Moldes destacó que para la Administración local que preside «cada nacimiento que se produce en la localidad es también un motivo de esperanza y futuro para el municipio». Se trata de una actividad que ya se celebró en anteriores ocasiones para repartir la que denomina «Caixa Bebé» de bienvenida a los recién nacidos y de agradecimiento a sus familias. Obviamente se entregan productos adaptados a sus edades y que siempre son agradecidos por los progenitores en esta etapa de la vida de sus vástagos, como admitieron al recibirlas en el Consistorio.