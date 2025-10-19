El deporte inunda las calles de Pontevedra, a pesar de la lluvia
La prueba atlética del Gran Fondo, en su cuadragésima tercera edición, congregó a más de un millar de corredores en una mañana en que reinaba el espíritu deportivo sobre las precipitaciones.
Miguel Salgado Reboreda
Pontevedra vivió este domingo una jornada marcada por el atletismo y la lluvia con la celebración de la trigésima edición del Medio Maratón y la cuadragésima tercera del Gran Fondo CaixaBank, que volvió a convertir a la ciudad en un epicentro deportivo a pesar del mal tiempo. Desde primera hora de la mañana, A Boa Vila desafió las inclemencias meteorológicas para acoger una cita ya clásica en el calendario gallego, en la que destacaron Ismael Allagui y la pontevedresa Marina Porteiro, grandes protagonistas de la distancia reina.
La lluvia fue una constante desde las 10.15 horas, cuando arrancaron las pruebas escolares desde el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Posteriormente, la salida del 10K y el Medio Maratón tuvo lugar desde la ponte dos Tirantes. El clima adverso condicionó la participación final: de los 1.196 inscritos en la prueba larga, solo 944 tomaron la salida, mientras que en la distancia corta participaron 479 de los 665 apuntados.
En la prueba de 21 kilómetros, Ismael Allagui completó una carrera inteligente y se impuso con autoridad, cruzando la meta en 1:08:35 tras superar a Carlos Porto y al favorito Víctor Puyuelo en los kilómetros finales. Aunque fue el más rápido, su condición de no federado en Galicia le impidió subir al podio. La victoria oficial fue para Puyuelo (1:09:01), seguido de Xandre Álvarez (1:09:37) y Carlos Porto (1:09:48).En la categoría femenina, Marina Porteiro, también de la Sociedad Gimnástica, se alzó con la victoria tras una actuación estratégica y valiente. En su segunda participación en una media maratón, la pontevedresa supo esperar su momento. Cuando las fuerzas comenzaron a flaquear en el grupo de cabeza, cambió el ritmo y se escapó en solitario, cruzando la meta en 1:26:07. Emocionada, dedicó el triunfo a su pareja, Pablo Otero, doble ganador de esta prueba en años anteriores y ausente en esta edición por lesión. Porteiro subió a lo más alto del podio acompañada por Soledad Leiro (1:26:23), en segunda posición, y Ana Santiso (1:27:00), que cerró el trío de honor.
La distancia de 10 kilómetros también vivió carreras muy disputadas. En la prueba masculina, Denis Incutti se impuso con un tiempo de 32:23, seguido muy de cerca por Pepe Sánchez (32:25) y Hassan Izzeddine, de la Sociedad Gimnástica (32:28), en una llegada muy ajustada. En la categoría femenina, el triunfo fue para Beatriz Seco, con un tiempo final de 40:20, superando a Tania Fernández (40:59) y Manuela Montes (41:26).
La jornada también reservó protagonismo a los más jóvenes. En el Mini Gran Fondo, los nombres propios fueron Martín Otero y Sabela Martínez, esta última campeona de España en su categoría, que se llevaron la victoria en sus respectivas pruebas escolares.
