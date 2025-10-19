Cotobade pon de relevo o rastrexo de cabazas polas festas de Samaín
Celébrase o vindeiro venres 31 de outono no castelo do Eirado e está dirixido as familias
REDACCIÓN
O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentou publicamente a actividade «Rastrexo de cabazas: Samaín 2025», que se celebra o venres 31 de outono no castelo do Eirado (pazo Bermúdez de Castro), situado na parroquia de San Xurxo de Sacos.
Trátase dunha proposta dirixida a familias e grupos, coa que se pretende ofrecer unha alternativa lúdica e participativa para conmemorar o Samaín, combinando tradición, convivencia e diversión.
O rastrexo dará comezo ás 20.00 horas, e para participar é necesario levar lanterna e teléfono móbil, así como ir disfrazado para a ocasión. Ademais, recoméndase o uso de calzado axeitado. Ao rematar a actividade, celebrarase unha chocolatada con sorteos para todos os participantes.
Inscripción
A inscrición terá un prezo simbólico de 2 euros por caveira (abonado unicamente polos menores de idade) e poderá realizarse a través do número de teléfono 660 708 902, tamén habilitado como grupo de Whatsapp.
Para o desenrolo desta actividade, o Concello de Cerdedo-Cotobade conta coa colaboración da Banda de Música Unión Musical de Tenorio, Club Deportivo Petote, do mestre de Muay Thai Tony Garrido e das Escolas Deportivas de Cotobade, que contribúen activamente á organización e desenvolvemento desta actividade e raigame tradicional.
Tradicións
O alcalde, Jorge Cubela, destacou «a importancia de seguir potenciando o Samaín como unha celebración tradicional galega, especialmente nas nosas parroquias, combinando o espírito festivo coa posta en valor do patrimonio local e a participación da veciñanza, especialmente do público familiar cun protagonismo especial para os nosos cativos».
- Alexandra Carrera, la voz que conquista a Pontevedra
- Un accidente de un camión que transportaba madera obliga a cortar la AP-9 en Portas al caer la carga
- Un hombre vestido con falda y peluca de mujer huye sin ningún botín de una librería de Sanxenxo
- «Evidentemente no hay justicia si se espera años por una sentencia»
- Reencuentro de exalumnos del San Narciso de Marín
- Los vecinos de Sanxenxo pagan a escote los servicios sociales y desembolsan 225 euros cada uno
- Varias manifestaciones se realizan en Pontevedra a favor del pueblo palestino
- Más de dos millones de euros para mejorar el alumbrado de A Parda y Valdecorvos