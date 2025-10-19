El CHUP aborda el manejo de la obesidad en el centro de salud

El hospital Montecelo, perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP), acoge mañana lunes, 20 de octubre, una jornada sobre la obesidad y su manejo. El acto, bajo el título «Artífices del cambio: forjando el futuro del manejo de la obesidad en Pontevedra» está dirigido especialmente a profesionales sanitarios de Atención Primaria. Participan en el mismo destacados ponentes que abordarán las distintas caras de la enfermedad, así como las estrategias para su adecuado estudio clínico en el área de la actividad de los centros de salud.

La jornada estará moderada por el coordinador del servicio de Endocrinología y Nutrición del CHUP, el especialista Pablo Fernández Catalina.

En la jornada que se desarrolla entre las 16.30 y las 19.00 horas en el salón de actos de Montecelo y que inaugura la directora asistencial del Área Sanitaria, la médico Yolanda Sanduende tiene como objetivo aportar diversos enfoques clínicos y asistenciales sobre la obesidad, que se abordan como una dolencia crónica y siempre con el reto de mejorar tanto la salud como la calidad de vida del paciente. La jornada «Artífices del cambio» contará con conferencias de expertos en las materias de la obesidad y de la nutrición, que estudiarán aspectos como el «Abcd» de la obesidad -a cargo de la endocrinóloga del Complejo pontevedrés Paula Sánchez Sobrino- o las complicaciones asociadas a la obesidad -ponencia impartida por el médico internista del Hospital de A Coruña Santiago Freire Castro.

También se incluye la exposición titulada «Cómo abordar la conversación con personas con obesidad», que expone el médico de familia del consultorio Monroy de Cáceres Alexis Arjona; además de otra ponencia sobre recomendaciones exitosas de nutrición y ejercicio, a cargo de la doctora en nutrición humana y dietética del hospital Vall d´Hebrón Marta Comas Martínez, que estará acompañada por el catedrático de Educación Física, Felipe Isidro Donate.

Según expone el moderador de la jornada y coordinador del servicio de Endocrinología del CHUP Pablo Fernández Catalina «las perspectivas multidisciplinares que aportan las ponencias de esta jornada nos permiten un enfoque holístico de la obesidad, teniendo en cuenta no solo la pérdida de peso, sino también la salud mental, la calidad de vida y las posibles complicaciones médicas de los pacientes».

Cada especialista ofrece su experiencia única a los procesos de tratamiento, a saber las que corresponden al endocrino y las que conocen los nutricionistas.