Los bañistas encuentran aves muertas en las rocas de Areas

Bañistas que este fin de semana acudieron a la playa de Areas han observado media docena de pájaros muertos hacia las rocas. En fuentes municipales no tienen constancia del hallazgo del que no han sido alertados por lo que el nivel de alerta sobre gripe aviaria se mantiene en los mismos niveles que días atrás.

La preocupación de la Xunta había venido dada por la confirmación de un ave silvestre afectada por influenza aviaria de alta patogenicidad (IAAP) en Moaña (Pontevedra), un resultado que se obtuvo en el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

El ave afectada es una típica gaviota patiamarilla que fue atendida en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade. El cadáver del pájaro se eliminó conforme a la normativa en vigor, y se trata del noveno caso detectado.

Explica la Xunta que de momento en Galicia no se han adoptado medidas especiales de restricción, salvo las normas de prevención sanitaria aplicables a las Zonas de Especial Riesgo, en particular en los municipios de Sanxenxo, O Grove, Meaño, A Illa de Arousa, Cambados, Vilanova y Ribadumia, es decir los bañados por las rías de Pontevedra y Arousa, respectivamente.

Las autoridades sanitarias, de momento, no ven un riesgo grave pero cree que se deben tomar medidas de prevención para que no ocurra lo mismo que en otras provincias españolas donde la gripe aviaria es mucho más grave, tanto que obligó a sacrificar miles de aves de corral.

Por ello, la Consellería de Medio Rural vuelve a insistir en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad.

En el caso de las aves silvestres, esta comunicación puede llevarse a cabo a través del teléfono de atención ciudadana 012.

Cabe indicar que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado tener un escaso carácter zoonótico, aunque por un principio básico de seguridad, se recomienda no manipular las aves encontradas con síntomas de padecer la enfermedad o que estén muertas.