Arranca el despliegue de 498 contenedores amarillos para depositar los envases ligeros

El Concello iniciará mañana el despliegue de los nuevos contenedores para envases ligeros, los de color amarillo. Distribuirá un total de 498 cubos grises y tapas amarillas, siguiendo el sistema ya establecido con los contenedores para papel y cartón (azules). Así, la sustitución comenzará en las principales calles del centro de la ciudad del Lérez (en el mismo recorrido que siguen los contenedores azules) y se extenderá gradualmente a las quince parroquias del rural, «garantizando así una cobertura completa del territorio», indican los portavoces municipales.

El concejal responsable del servicio, Xaquín Moreda, visitó esta semana las instalaciones de la empresa concesionaria Prezero, donde se montan los nuevos contenedores amarillos. El edil subrayó la importancia de este nuevo avance e incidió en que «seguimos desarrollando nuestro contrato y estamos empezando a ver un antes y un después en Pontevedra. Con la llegada de los contenedores amarillos, no solo hemos mejorado sustancialmente nuestra capacidad de recogida selectiva de envases ligeros, sino que también hemos consolidado un modelo más eficiente y adaptado a las necesidades de nuestro municipio».

Recordó que en los nuevos contenedores amarillos se pueden depositar envases de plástico (botellas y tarros, bandejas, bolsas no compostables, envoltorios tipo film ocajas); metal (latas de conservas y bebidas, así como bandejas de aluminio) y mixtos (briks de leche, zumos, sopas, etc)

El concello subraya que que los recipientes de plástico y los utensilios de cocina (tenedores, cuchillos, cucharas, etc.) de plástico o metal no deben depositarse en este contenedor, sino en la fracción de residuos.

Asimismo, los envases deben dejarse en el contenedor vacíos y, siempre que sea posible, compactados para optimizar el espacio y facilitar el proceso de reciclaje.

Hasta el momento el Concello ya ha renovado prácticamente todos los contenedores para la fracción de papel y cartón (azules). Están instalados en todas las zonas urbanas y en la mayoría de las parroquias del rural. Las mismas fuentes indican que «se está a la espera de recibir las últimas 30 unidades, que se ensamblarán en la jornada de mañana y el próximo martes, en paralelo con la colocación de los contenedores para la fracción de envases ligeros (amarillos).

Moreda también quiso destacar el esfuerzo conjunto: «Esta implementación es fruto de una rigurosa planificación. Estamos dotando a Pontevedra de las mejores herramientas para una gestión de residuos moderna y respetuosa con el medio ambiente, y para ello la colaboración de la comunidad local es esencial. Cada contenedor depositado correctamente en el contenedor amarillo nos acercará a una ciudad más limpia y sostenible».