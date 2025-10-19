Aprender a construir pandeiros cuadrados

La Casa do Pobo de Bértola, en Vilaboa, fue escenario ayer del Obradoiro de construcción de pandeiro cuadrado que promovió la Asociación Cultural Os Chichisos y que impartió Xosé Maceda. Los alumnos hicieron uso de pieles, maderas, hilos y también destreza para hacer su propio pandero, que pudieron llevarse a sus casas.