Aprender a construir pandeiros cuadrados

Aprender a construir pandeiros cuadrados | OS CHICHISOS

Aprender a construir pandeiros cuadrados | OS CHICHISOS

La Casa do Pobo de Bértola, en Vilaboa, fue escenario ayer del Obradoiro de construcción de pandeiro cuadrado que promovió la Asociación Cultural Os Chichisos y que impartió Xosé Maceda. Los alumnos hicieron uso de pieles, maderas, hilos y también destreza para hacer su propio pandero, que pudieron llevarse a sus casas.

