La Xunta prevé dotar al área de Pontevedra de 2.400 nuevas viviendas, el 80% protegidas

La Xunta prevé dotar «a corto plazo» al área urbana de Pontevedra de 2.400 nuevas viviendas, de las que el 80% serán protegidas. Los presupuestos de la Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas aumentan y reservan más de 211 millones de euros para la provincia, el 33% del total del presupuesto del departamento autonómico. Es la zona de Galicia con una partida más elevada para vivienda, 149 millones de euros, de los que 84 serán para la construcción de nuevos hogares.

De ese montante, 28 millones se destinan exclusivamente a la ciudad de Pontevedra, según expuso en la mañana de este sábado la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que detalló algunas de las líneas de los Orzamentos 2026 de su departamento e hizo hincapié en que «nuestro compromiso es claro: 14 millones de euros para seguir construyendo viviendas de promoción pública».

Allegue encabezó una visita en el barrio de Valdecorvos a uno de los edificios de viviendas protegidas. Éstos encaran su recta final de construcción y dotarán al parque residencial de la Boa Vila de 236 nuevos hogares.

En el primer semestre del próximo año se entregarán los primeros 74 nuevos pisos a las familias adjudicatarias y también en 2026 se sacará a licitación la ejecución de todos los proyectos en marcha, incluidas las obras para convertir en viviendas los 4 locales de Valdecorvos, según el calendario que expuso la conselleira.

Las de Valdecorvos se suman a las 53 viviendas previstas en Tafisa y las 11 en As Devesas. En total, 300 nuevas residencias, «y seguiremos avanzando en ese Proxecto de Interese Autonómico (PIA) de San Amaro», añadió Martínez Allegue. Asimismo, el Consello de la Xunta acaba de aprobar «el desarrollo de un nuevo ámbito en Marín que permitirá habilitar suelo» para la construcción de 400 pisos.

La Xunta se propone avanzar con la tramitación para desarrollar ambos suelos residenciales, con el objetivo de que puedan estar aprobados en el último trimestre del año 2026. El siguiente paso será adquirir los solares, con la previsión de que se puedan licitar los proyectos de urbanización en 2027. Son previsiones en las que colaboran los concellos para la puesta a disposición de las parcelas, gobiernos locales a los que la titular del departamento de Vivenda agradeció su estrecha colaboración.

La idea de Vivenda es licitar las futuras urbanizaciones de la Boa Vila y Marín a lo largo del año 2027

Se trata, subrayó, «actuaciones prioritarias» para el departamento que encabeza; y es que Martínez Allegue buscaba especialmente visibilizar que los presupuestos del Ejecutivo aprobados ayer por el Consello de la Xunta vuelven a situar a la vivienda como uno de los grandes ejes de trabajo del Gobierno gallego para el próximo ejercicio.

Durante esta legislatura se propone como uno sus principales retos duplicar el parque público de vivienda y desarrollar suelo que permita construir hasta el año 2028 más de 25.000 viviendas, 20.000 de ellas protegidas.

«Somos un gobierno de palabra y de hechos, y estos compromisos tienen que venir avalados por presupuestos, sin ellos no es posible hacer nada», señaló la conselleira.

«El compromiso de la Xunta con el acceso a la vivienda sigue intacto», señaló, «y año y medio después que iniciásemos esta legislatura tenemos más viviendas: ahora mismo 3.000 viviendas de promoción pública en distintas fases de ejecución, más suelo para poder construir, el sector tiene más facilidades para edificar y los ciudadanos más oportunidades para acceder a un hogar».

Acompañaron a la conselleira en la visita el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, el secretario xeral técnico de la Consellería de Vivenda, Yago Morrazo, el secretario de Vivenda e Urbanismo y director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García Daporta, la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, y el director xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, así como los representantes de la empresa constructora, dirección de obra y el arquitecto redactor del proyecto de las viviendas de Valdecorvos.

60 millones para proyectos como la variante de Alba y descongestionar el tráfico en A Lanzada En lo que respecta a las Infraestructuras, la Xunta ha previsto invertir 60 millones de euros en la provincia de Pontevedra para afrontar actuaciones «muy demandadas», señaló la conselleira. Ésta recordó que ya está presupuestada la «línea de actuación para descongestionar el tráfico de A Lanzada y también regenerar desde un punto de vista de movilidad sostenible» los concellos de Sanxenxo y O Grove. También la variante de Alba cuenta ya con partida presupuestaria en 2026 que permitirá «tramitar el proyecto de trazado, esa evaluación ambiental» y licitar el plan constructivo. Otro objetivo es seguir con el Plan de Sendas. Posibilitará concluir el próximo año el itinerario Mollavao-Os Praceres, con una carretera que «quedará complementa transformada», señala el departamento autonómico de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. El plan también contempla nuevas sendas como la de la PO-303 en Samieira. A mayores, Martínez Allegue se refirió al esfuerzo inversor de la Xunta en la conservación y mantenimiento de las carreteras de la provincia, en las que ha previsto una inversión de 15 millones de euros.

Interior de uno de los pisos protegidos en construcción en el barrio de Valdecorvos. / Gustavo Santos