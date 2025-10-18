Una veintena de bandas de música de Pontevedra se esmeran en el Auditorio de Pontevedra

Pontevedra se convierte este fin de semana en capital de la música de bandas. No en vano acoge el XVIII Certame Galego de Bandas de Música que se celebra hoy y mañana en el Pazo da Cultura y que, organizado por la Federación Galega de Bandas de Música Populares, congregará a 21 bandas gallegas además de otras llegadas desde León y Portugal.

Ocasión así para los melómanos de disfrutar de este evento, con entrada libre a los conciertos, y que se suceden hoy a partir de las 10.00 horas. Lo iniciará la sección de bandas infantiles, con edad máxima de 14 años en sus componentes, y la participación de Infantil Unión Musical de Meaño -que será la primera en abrir el certamen-, la leonesa Banda Escuela de Música de Vequellina de Órbigo y la Chikiband 2.0 de Xinzo de Limia. Cada una interpretará tres obras, entre ellas, una obligada fijada por la organización que será «A miña primeira rapsodia» del compositor Sergio Rodríguez.

Luego, a las11.30 horas, turno para la categoría de bandas juveniles, con edad máxima de 19 años para sus integrantes. En esta modalidad, participarán la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, la Sinfónica de Caldas, Municipal de A Estrada y Xuvenil Arca, del concello coruñés de O Pino. Para ellas, «O bosque dos druidas», del albaceteño Francisco José Villaescusa será obra obligada.

Grupos de toda España

Por la tarde, reabrirá el certamen con bandas de la Sección Segunda, y conciertos que se sucederán a partir de las 16.30 horas. Actuarán así la portuguesa Filarmónica Ovarense, la Banda de Música Juventudes Musicales de la Universidad de León, y las gallegas Banda de Música de Arca y Agrupación Musical de Limia. Amén de la obra libre que interpretará cada una, las cuatro ofrecerán su versión de «O soño de Luzbel» de Vicente Carrasco.

Mañana domingo, segunda y última jornada del certamen. Abrirá a las 10.00 con la Sección Tercera, que es la que cuenta con mayor número de formaciones, y que son las bandas viguesas de Coruxo y Bembrive, además de Tui, Padrón y Tenorio. Como obra obligada sonará «A viaxe de Teucro» del compositor pontevedrés Carlos Rodríguez Torres.

Presencia portuguesa

Y, por la tarde, Sección Primera, con las bandas más grandes en número de componentes, y que en esta edición tendrá un marcado sabor luso. No en vano, de las cuatro participantes, tres de ellas son portuguesas: Banda Musical de Loivos, Sao Cipriano «A Nova», y Banda Nova de Fermentelos, completando el elenco la Artística de Merza. Como obra obligada, interpretarán en sus conciertos «Diálogos con Arturo Souto» del compositor Álvaro Cámara.

Luego le corresponderá a un jurado profesional fallar los premios que serán de 1.000 y 500 euros para la Sección Infantil y 1.500 y 750 la Xuvenil. Por su parte la Sección Tercera cuenta con tres premios de 2.000, 1.000 y 750 euros; la Segunda, galardones de 3.000, 1.500 y 1.000; y la Primera, 4.000, 2.000 y 1.500 euros. En total, 38.500 euros completan ese elenco. Añadido, cada una de las bandas participantes percibirá una cuantía fija establecida por la organización por el hecho de acudir el certamen, que oscilan entre 1.000 y 3.000 euros en función de cada sección.