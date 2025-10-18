Las separaciones y divorcios disminuyen en Pontevedra hasta las 400 en el primer semestre

Unas cuatrocientas parejas se separaron o divorciaron en el primer semestre de este año en la provincia de Pontevedra, un dato que confirma la tendencia a una reducción en el número de rupturas matrimoniales a nivel de todo el Estado, como indican en fuentes judiciales.

Lo más llamativo de la estadística que se dio a conocer en la mañana de ayer es precisamente que en el período analizado no se registró ni una sola nulidad matrimonial en ninguno de los partidos judiciales de referencia, en particular los de Pontevedra, Caldas, Vilagarcía de Arousa o Cambados.

En los juzgados de la capital de Lérez, las disoluciones matrimoniales fueron cincuenta en el período analizado, la mayor parte de ellas con acuerdo entre las partes, es decir 32. Los divorcios no consensuados fueron 15 y dos separaciones, de las que solo una fue con acuerdo.

Más complejo fueron los casos de custodia de hijos pues afectó a 28 casos en este partido judicial, de los que siete fueron custodias en las que no hubo acuerdo entre los padres por lo que hubo que buscar una solución judicial.

También es de subrayar el elevado número de medidas adoptadas en relación con estas separaciones y divorcios, con 188 consensuadas y 18 sin acuerdo.

Los datos son muy parecidos a los registrados al sumar la actividad de los siete juzgados de Vilagarcía y Cambados.

En el caso de la capital del albariño se firmaron 21 divorcios, ocho no consensuados; mientras que en Vilagarcía fueron 17 y 7, aunque en esta localidad hubo también un procedimiento de separación.

Respecto a Caldas de Reis, en la estadística se pone de manifiesto que hubo 15 divorcios, de ellos 6 no consensuados y una separación de mutuo acuerdo. En el caso de custodia de hijos, en la villa termal se procedió a amparar a cuatro niños.