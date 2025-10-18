Reencuentro de exalumnos del San Narciso de Marín

El día de ayer fue una jornada muy especial para varios de los antiguos alumnos del colegio San Narciso de Marín, pues los cursos de 1975 se reencontraron en el restaurante Casa Laura, en Campelo, donde aparte de la comida tampoco faltó la fiesta. A la quedada acudieron unos 50 asistentes, varios de ellos tras años sin verse.