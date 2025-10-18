El Portamérica, nominado como el mejor festival a Los 40 Music Awards

El Festival Portamérica ha sido nominado a la categoría de Mejor Festival o Evento Musical en los prestigiosos premios Los 40 Music Awards Santander 2025, cuyo anuncio oficial de candidaturas se realizó en el día de ayer. El festival gallego comparte esta destacada nominación con propuestas nacionales de relevancia como La Bresh, Coca-Cola Music Experience, Love the Twenties, Convert Music Festival y Gira OT.

El festival se celebra anualmente en la localidad de Portas (Pontevedra), se ha consolidado como un referente internacional gracias a su propuesta singular, que fusiona música, gastronomía y comunidad, con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y el impacto social y que nació con la finalidad de tender puentes a ambos lados del Atlántico y fusionar las propuestas culturales de España e Iberoamérica. Esta nominación llega tras el rotundo éxito de su decimotercera edición, que reforzó al festival como uno de los grandes referentes del verano gallego y nacional, reuniendo a 65.000 asistentes en la emblemática Azucreira de Portas.

Uno de los conciertos de este año. / Iñaki Abella

La gastronomía es una de las grandes protagonistas del festival. Bajo la dirección culinaria del chef Pepe Solla, Portamérica acoge el reconocido Showrocking, un espacio que transforma la alta cocina en un espectáculo de primer nivel, siendo la cocina efímera más grande del mundo. Cada año, reúne a chefs de prestigio con Estrellas Michelin y Estrellas Verde, para maridar creatividad y sabor.

La sostenibilidad también juega un papel fundamental en este modelo de festival, adoptando un operativo basado en la sostenibilidad integral y la economía circular, dinamización de la economía local, medidas de accesibilidad universal (como carriles adaptados, señalización con pictogramas y mochilas vibratorias para adaptación auditiva, señalética adaptada para personas con TEA) y de integración familiar e infantil, con espacios y actividades adaptados.

Medio Ambiente

De igual modo, su compromiso ambiental se evidencia en acciones concretas como las jornadas de reforestación anual y limpieza, demostrando que la excelencia cultural puede coexistir con un impacto social y ecológico positivo y medible.

La nominación a Los 40 Music Awards Santander 2025 supone un reconocimiento a la singularidad de la experiencia Portamérica, destacando su excelencia en la programación cultural, su innovadora propuesta gastronómica y su gestión responsable e innovadora en materia de sostenibilidad y cohesión social.

La próxima edición de Portamérica se celebrará los próximos 9, 10 y 11 de julio.

La agencia creativa Esmerarte ha recibido recientemente dos reconocimientos que acreditan su firme compromiso con la sostenibilidad. En el ámbito autonómico, el Sello Responsabilízate de la Xunta de Galicia, un programa impulsado por la Consellería de Promoción de Empleo e Igualdad que presta asesoramiento y acompañamiento integral a empresas en su transformación hacia modelos de negocio ambiental, social y económicamente sostenibles. Y en el ámbito nacional, el Sello Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.