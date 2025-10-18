Ponte nas Ondas celebra el patrimonio cultural en diez centros pontevedreses
Los talleres de radio «Falamos nas ondas» protagonizan la iniciativa
HUGO DE DIOS
La asociación cultural y pedagógica «Ponte nas ondas» es la única entidad acreditada por la Unesco para celebrar actividades durante el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, proclamado el año pasado para el 17 de octubre.
Por ello, la asociación ha preparado un programa para esta segunda conmemoración en el que los centros educativos se integrarán y celebrarán en sus propias aulas la mencionada festividad.
Algunos actos ya se han llevado a cabo y otro como el de Pontevedra, que comenzará durante los próximos días.
La diputación pontevedresa colabora con «Ponte nas ondas» en la transmisión del patrimonio hacia las nuevas generaciones mediante un convenio específico para dinamizar esta herencia cultural.
Dentro de este marco, se realizará «Falamos nas ondas», una serie de talleres de radio en diez centros educativos repartidos por toda la provincia.
Todos ellos son centros «modelo Ponte nas ondas de buenas prácticas con el patrimonio cultural inmaterial» integrados en la red creada por la consellería de Educación.
