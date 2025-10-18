«Matemagia», la mejor fórmula para ilusionar a los alumnos con los números

Aprender matemáticas de una forma lúdica y didáctica. Ese es el principal objetivo que la Concejalía de Educación, dirigida por Natividad Parada, busca con el proyecto educativo Matemagia que comenzó esta semana en los centros educativos de Magaláns, Telleiro y Cruceiro y que continuará, las próximas semanas, en los colegios de Nantes, A Florida, Portonovo y Abrente. «Es un proyecto que está teniento muy buena acogida tanto por el alumnado como por los profesores. Es una forma de aprender de forma diferente a través del juego y que el alumnado compruebe que las matemáticas pueden ser entretenidas», apunta la edil.

El taller del Mago Paco mezcla dos disciplinas, las matemáticas y la magia, que a priori permiten pensar que no tienen nada en común y hasta parecen contrapuestas, pero nada más alejado de la realidad y, a través de esta actividad, el Mago Paco demuestra lo mucho que tienen en común y lo que comparten una vez que nos acercamos a ellas de una manera diferente y muy divertida.

Con la ayuda del Mago Paco, los niños participantes conseguirán encontrar y sentir muy de cerca la magia que existe dentro de los números, de las operaciones, de la geometría, de la estadística, etcétera.

Descubriendo algunos de los porqués de la magia con la ayuda de explicaciones matemáticas, demostrando que esta disciplina, a veces tan poco motivadora para los alumnos está llena de sorpresas que desconocemos y que la convierten en una asignatura fascinante.