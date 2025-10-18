Las manifestaciones a favor del pueblo palestino continúan en Pontevedra
Una nueva concentración convocada por la plataforma ‘Parar la Guerra’ se celebró ayer | La embajada palestina agradece al Concello su apoyo
Las banderas palestinas volvieron a ondear ayer en la plaza de la Peregrina de Pontevedra, donde la plataforma ‘Parar la Guerra’ volvió a convocar a la ciudadanía pontevedresa a las 19.00 horas.
«La sociedad tenemos la obligación de manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo hasta conseguir una verdadera paz justa y duradera con el fin del genocidio y con la creación del Estado de Palestina», declararon desde la plataforma.
Por ello, la manifestación estuvo llena de reivindicaciones y ruegos de paz entre Israel y el pueblo palestino. Además, el encuentro incluyó una lectura de distintos poemas relacionados con la paz, la muerte y la valentía.
De la poesía se pasó a la música, pues los asistentes interpretaron el tema «Solo le pido a Dios», del cantante argentino León Gieco, «una canción que se ha convertido en el himno de esta protesta para parar la guerra».
Por otro lado, en el mismo día el Concello de Pontevedra recibió una carta emitida por el embajador de Palestina en el Estado español, Husni Abdelwahed, en la que agradece el apoyo demostrado por todos los grupos políticos del Concello que votaron a favor de la moción len la que se vetó a Israel de cualquier tipo de evento celebrado en Pontevedra con el fin de exigir el cese inmediato de las hostilidades en Gaza.
A través del escrito, el embajador mostró «nuestro más sincero agradecimiento por este gesto de apoyo y solidaridad con nuestra causa justa. Agradecemos y valoramos profundamente esta declaración, que representa un compromiso firme con la paz, la justicia y los derechos humanos».
Por su parte, Miguel Anxo Fernández, el alcalde de Pontevedra, declara que «todos los gestos son pocos» y señala que «toda acción a favor de la paz, individual o colectiva, es importante».
