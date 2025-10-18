El lunes, nuevo pleno ordinario en el Salón de Plenos
A las 11 horas del lunes está previsto el pleno ordinario del Concello en la Casa Consistorial. En ese encuentro se abordarán diversas cuestiones como modificaciones de la ordenanza municipal, una propuesta de acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito o diversas propuestas de cada partido.
