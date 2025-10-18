Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El lunes, nuevo pleno ordinario en el Salón de Plenos

A las 11 horas del lunes está previsto el pleno ordinario del Concello en la Casa Consistorial. En ese encuentro se abordarán diversas cuestiones como modificaciones de la ordenanza municipal, una propuesta de acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito o diversas propuestas de cada partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents