Losada da la bienvenida a 41 nuevos guardias civiles

El subdelegado del gobierno, Abel Losada, junto con el Jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda, dan la bienvenida a los nuevos agentes.

La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra cuenta desde hoy con 41 nuevos agentes procedentes de otras provincias, 1 capitán, 5 sargentos, 5 cabos y 30 guardias civiles que se incorporan a sus destinos en las distintas unidades, entre ellas la Central Operativa de Servicios, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Fiscal y Fronteras, Servicio marítimo, Intervención de armas, tráfico y Unidad de Seguridad Ciudadana.

Esta llegada supone un importante refuerzo en las unidades territoriales de seguridad ciudadana de Ponteareas, O Porriño, Baiona, Cangas, Cambados, Sanxenxo y Lalín.