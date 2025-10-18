Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Losada da la bienvenida a 41 nuevos guardias civiles

REDACCIÓN

Pontevedra

El subdelegado del gobierno, Abel Losada, junto con el Jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda, dan la bienvenida a los nuevos agentes.

La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra cuenta desde hoy con 41 nuevos agentes procedentes de otras provincias, 1 capitán, 5 sargentos, 5 cabos y 30 guardias civiles que se incorporan a sus destinos en las distintas unidades, entre ellas la Central Operativa de Servicios, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Fiscal y Fronteras, Servicio marítimo, Intervención de armas, tráfico y Unidad de Seguridad Ciudadana.

Esta llegada supone un importante refuerzo en las unidades territoriales de seguridad ciudadana de Ponteareas, O Porriño, Baiona, Cangas, Cambados, Sanxenxo y Lalín.

