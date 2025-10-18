Losada da la bienvenida a 41 nuevos guardias civiles
REDACCIÓN
El subdelegado del gobierno, Abel Losada, junto con el Jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda, dan la bienvenida a los nuevos agentes.
La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra cuenta desde hoy con 41 nuevos agentes procedentes de otras provincias, 1 capitán, 5 sargentos, 5 cabos y 30 guardias civiles que se incorporan a sus destinos en las distintas unidades, entre ellas la Central Operativa de Servicios, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Servicio Fiscal y Fronteras, Servicio marítimo, Intervención de armas, tráfico y Unidad de Seguridad Ciudadana.
Esta llegada supone un importante refuerzo en las unidades territoriales de seguridad ciudadana de Ponteareas, O Porriño, Baiona, Cangas, Cambados, Sanxenxo y Lalín.
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra