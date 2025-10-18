Historia y futuro de los buques escolta

El término «fragata» se empleaba incluso antes de la navegación a vapor, pero la misión de aquellas primeras embarcaciones a vela era muy parecida a la de la actualidad: proteger y dar escolta, aunque con el pasar de los siglos sus cometidos se fueron ampliando y en la actualidad, a mayores de seguir siendo buque de apoyo, cuentan con diversos equipamientos como lanzaderas de misiles y pueden utilizarse para funciones especializadas y secundarias.

Estos buques de escolta modernos son los protagonistas de la séptima edición de las Jornadas Técnicas AINE-ENM, que celebra la delegación gallega de la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos en la Escuela Naval.

El comandante director de la ENM y anfitrión, Tomás Clavijo Rey-Stolle, acompañó en la mesa e bienvenida al presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), Luis Guerrero Gómez, al ingeniero naval y decano en Galicia de la Asociación y el Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de España Jorge Dahl de Sobrino.

El coordinador de las jornadas, Guillermo Gefaell Chamochín, fue el encargado de introducir la temática de la jornada, y tras su intervención pronunció la conferencia inaugural el almirante retirado Juan Rodríguez Garat, que disertó sobre la evolución del buque de escolta en el siglo XX y su presencia en la Armada Española.

Pronunciará la primera ponencia de la sesión de hoy Manuel Ángel Recamán Rivas, que dirigió el proyecto de ingeniería de las fragatas F-100 para la Armada Española, y que disertará sobre los retos en el diseño y la construcción de estos primeros buques de guerra europeos equipados con el sistema Aegis

Por su parte, el ingeniero naval Francisco Javier Cabañas Navarro, que en 1999 fue nombrado director del astillero de Cartagena de Navantia, especializado en buques cazaminas y submarinos, dedicó su intervención al tema «Estrategia constructiva y modernización de un astillero para la construcción de las unidades navales del último tercio del siglo XX».

Mesa de bienvenida al encuentro técnico de los ingenieros navales. / Gustavo Santos

«Fragatas F-110. El camino hacia el futuro» es el título de la conferencia que impartirá Francisco Vílchez Rodríguez, director de la autoridad técnica de Ingeniería Navantia.

Finalmente, el vicealmirante en la reserva Gregorio Bueno Murga, que fue jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la Armada y Jefe de Estado Mayor de la fuerza conjunta en Iraq en 2004, analizará la «Presencia de la Armada con sus buques de escolta polivalente en las agrupaciones navales internacionales». Tras su intervención, una mesa redonda dará paso al cierre de la jornadas.