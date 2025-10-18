Varias familias participaron en Street for kids, en defensa de la autonomía infantil

Diferentes actividades de la campañana europea «Street for kids», de Clean Cities, se realizan esta semana por toda Europa con el objetivo de defender una movilidad más activa y un medio urbano más sostenible.

Pontevedra se unió ayer a la causa, donde los jóvenes asistentes, localizables por su gorra amarilla, realizaron diferentes juegos a lo largo de las calles pontevedresas.

Mientras los niños y niñas disfrutaban, los padres y madres hicieron diversas actividades de concienciación y reivindicación.

«Esperamos que esta sea la primera de múltiples jornadas porque tenemos una ciudad que se presta para los juegos en las calles y para que los niños y niñas anden por ellas autónomamente», declara Demetrio Gómez, concejal de Cultura de Pontevedra. «Esta jornada en toda Europa supone buscar espacios y defender que las calles tienen que estar preparadas para que los niños y niñas puedan salir. Nosotros vamos un paso por delante porque ya las tenemos preparadas, por lo que necesitamos fundamentalmente que los padres y madres o personas a su cargo se animen a dejarles», apunta.

Además, la actividad fue retransmitida y seguida por redes.