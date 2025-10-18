Los docentes gallegos se forman en diversidad y salud mental

Más de 150 docentes de toda Galicia participan en la séptima jornada de formación «A diversidade nas aulas, materia pendiente?» durante el día de hoy en el Teatro Principal.

Esta actividad está enmarcada en el programa municipal de diversidad sexual y de género de «Pinto e Maragota», que promueve la concellería de Igualdade. Para la cita se han inscrito profesoras de Primaria y Secundaria y también alumnado del grado de Educación, los futuros docentes.

Para los que ya están en activo, la jornada cuenta con el «reconocimiento curricular oficial de ocho horas de formación», adelantan desde el Concello.

La jornada formativa dará comienzo a las 10.00 horas con una conversación entre Anabel Gulías, concelleira de Igualdade, y Raquel Rey, directora del área de Diversidad de la Universidad de Vigo. Una charla que lleva por título «O persoal sempre é política».

Cuentan que, en esta edición, se pondrá el foco en el binomio diversidad y salud mental. La psiquiatra Iria Veiga y el orientador educativo Miguel Calvo, recordarán la persistencia, a pesar de ser ilegales, de las llamadas terapias de conversión.

El encuentro contará con la grabación del podcast «Prendísima» en directo, con la entrevista a una sexóloga sobre los abusos durante la infancia.

También se llevará a cabo la presentación del estudio sobre las mujeres lesbianas en Galicia, además de una conversación sobre diversidad y deporte entre la escritora María Reimóniz y la boxeadora profesional Lorea Murgoitio.

Por la tarde, será el turno de la literatura con el escritor Álvaro Domínguez, autor de «Gai o xusto» y el investigador Carlos Callón, autor del libro «Cantas lésbicas coñeces en toda a Historia de Galiza? A exclusión LGTB como axenda».

La jornada finalizará con el espectáculo poético-musical «Onde dormen as baleas», de Andrea Nunes y Gael de Papel.

El foro de estudio «A diversidade nas aulas, materia pendiente?» es una iniciativa «pionera y singular» en Galicia, un encuentro anual referente en el trato de la diversidad en las aulas que pone a Pontevedra en el centro de las actividades formativas en diversidad para el profesorado.