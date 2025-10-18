La Diputación lanza una segunda campaña de ayudas deportivas

La Diputación lanza la segunda convocatoria de ayudas a entidades para bienes y servicios en campeonatos y eventos deportivos, dotada con 100.000 euros «para no dejar a nadie atrás». El presidente provincial Luis López explicó que esta segunda convocatoria nace para atender las 85 entidades que quedaron fuera de la primera, al agotarse los 120.000 euros del crédito asignado, y se abre a otras más que deseen solicitar las ayudas, que podrán pedirlas hasta el 30 de noviembre.