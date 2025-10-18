Cruz Roja reparte «350 fajitas» en menos de una hora

Más de 350 raciones de comida se volatilizaron durante la mañana de ayer en la plaza de Ourense. Desde las 11.00 horas una foodtruck de la Cruz Roja repartió multitud de platos a los mayores de 65 años que se acercaron hasta allí.

El programa «Creamos Saúde Tour» busca concienciar a este sector de la población de la importancia de los hábitos saludables en la cocina.

Recorriendo diferentes municipios por toda la comunidad, viajan junto a un equipo de cocineros profesionales que preparan las raciones con alimentos proporcionados por la distribuidora Vegalsa Eroski, que colabora con la iniciativa.

A su paso por Pontevedra, el éxito fue absoluto. En apenas 45 minutos «volaron todos los platos», comenta Emilia García, de la Cruz Roja.

«Para la próxima edición os prometemos que aumentaremos la cantidad de raciones», explicaba a algunos ciudadanos que se quedaron con la miel en los labios al no haber llegado a tiempo para probar las fajitas, que fueron la receta del día.

«Es un tour que siempre tiene muy buena acogida», asegura Emilia García, aunque puntualiza que en el resto de ciudades no ha sido tan rápido como en Pontevedra, por lo que para el próximo año «si volvemos ampliaremos la oferta, seguro».

Como complemento regalaban un recetario con los pasos a seguir para realizar cuatro platos, incluyendo ingredientes, duración, precios y otra información complementaria.

Pasta farfalle con salmón, calamares con pimientos y ceviche de lubina, son las opciones principales que incluye esta guía para los comensales. Además, para los que opten por darle un toque dulce, el recetario presenta también un bizcocho de calabaza.

«Anita, el año que viene tienes que venir un poco antes», le recomendaba a una de las asistentes que no pudo probar ninguna de las recetas bajo la filosofía de la alimentación consciente, que «trabaja con alimentación saludable, productos de temporada y de proximidad»

El martes que viene Vigo se convertirá en la próxima parada del «Creamos Saúde Tour».