El conservatorio Manuel Quiroga arranca el nuevo curso académico

El Conservatorio Profesional de Música «Manuel Quiroga» anuncia el acto inaugural del curso 2025-2026 en Pontevedra.

La celebración del mencionado certamen tendrá lugar en el propio auditorio del centro de enseñanza el próximo martes 28 octubre.

A partir de las 20.30 horas, los asistentes a la celebración podrán disfrutar de una velada en la que anuncian que se llevará a cabo el concierto de la popular Orquesta Galega de Liberación.

La agrupación la forman una veintena de músicos reunidos al rededor de la música de vanguardia.