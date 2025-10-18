Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conservatorio Manuel Quiroga arranca el nuevo curso académico

HUGO DE DIOS

Pontevedra

El Conservatorio Profesional de Música «Manuel Quiroga» anuncia el acto inaugural del curso 2025-2026 en Pontevedra.

La celebración del mencionado certamen tendrá lugar en el propio auditorio del centro de enseñanza el próximo martes 28 octubre.

A partir de las 20.30 horas, los asistentes a la celebración podrán disfrutar de una velada en la que anuncian que se llevará a cabo el concierto de la popular Orquesta Galega de Liberación.

La agrupación la forman una veintena de músicos reunidos al rededor de la música de vanguardia.

