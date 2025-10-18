El conservatorio Manuel Quiroga arranca el nuevo curso académico
HUGO DE DIOS
Pontevedra
El Conservatorio Profesional de Música «Manuel Quiroga» anuncia el acto inaugural del curso 2025-2026 en Pontevedra.
La celebración del mencionado certamen tendrá lugar en el propio auditorio del centro de enseñanza el próximo martes 28 octubre.
A partir de las 20.30 horas, los asistentes a la celebración podrán disfrutar de una velada en la que anuncian que se llevará a cabo el concierto de la popular Orquesta Galega de Liberación.
La agrupación la forman una veintena de músicos reunidos al rededor de la música de vanguardia.
