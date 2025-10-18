Varios coches resultan con daños en diversos incendios

Inservibles han quedado varios vehículos en la ciudad de Pontevedra a consecuencia de sendos incendios en un garaje y en la calle.

El siniestro más espectacular se produjo en un aparcamiento de la calle Alfredo García Alén pues un turismo se incendió y el fuego se propagó a otros vehículos que estaban estacionados cerca de este. Los bomberos tuvieron que intervenir para la extinción y también para airear el local

Por otra parte, de produjeron otros dos incendios en vehículos estacionados en la calle; uno sobre las nueve y media de la noche en las proximidades del puente de O Burgo y el otro, media hora después, en A Fonte de A Moureira, que investiga la Policía.