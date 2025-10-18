Cinco rosas para celebrar 45 años de militancia

La Agrupació Socialista de Pontevedra festejó ayer su 129 aniversario con una cálida ovación a los 5 militantes más veteranos de la formación: la profesora jubilada Margariña Valderrama Currás, primera mujer concejala en Poio en el período democrático; Roxelio Pérez Poza, durante años secretario de FETE-UGT Galicia y de la Fundación Luis Tilve; Baltasar García, secretario general de la Agrupación de Pontevedra en distintas etapas y que no pudo asistir por motivos de salud; Julia Paredes, histórica integrante en cuya vivienda se realizaban las primeras reuniones del partido durante el franquismo; y José Vázquez, edil en la primera corporación de Marín tras la dictadura.

Todos ellos cuentan con más de 45 años de militancia a sus espaldas, una lealtad al ideario socialista que simbolizaron ls pequeñas esculturas que recibieron como obsequio, esferas de vídrio en orma de rosa obra dle artista Mito Meijón.

Alrededor de 80 comensales, militantes, simpatizantes y familiares de los homenajeados, compartieron el encuentro, que tuvo lugar en el Parador y que se hizo coincidir con el 175 aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, uno de los primeros partidos socialistas surgidos en Europa, como recordó la organización.

Ésta anunció que esta convocatoria anual con la militancia nace con vocación de continuidad, muy especialmente el próximo año, cuando la Agrupación Socialista festejará su 130 aniversario, pero también en adelante como «un homenaje a los militantes que década tras década» han respaldado al ideario de la formación política en la ciudad del Lérez.

La formación política prevé mantener estos reconocimientos anuales en futuras ediciones

Los socialistas recuerdan que la fecha de celebración de este evento estuvo «doblemente cargada de historia y simbolismo, ya que coincide con el aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias Posse. El fundador del PSOE llegó a la estación de tren de Pontevedra el 8 de septiembre de 1896, ofreciendo un primer mitin en el Teatro Principal y otro posteriormente en el entonces Centro Republicano».

En esa visita, señala el secretario xeral y portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, «fue la semilla que daría lugar a la creación de nuestra Agrupación al mes siguiente», un acontecimiento que inició «nuestra larga historia», que los socialistas quisieron celebrar con «quienes la siguen construyendo», fortaleciendo sus lazos como militantes y reafirmando «nuestros valores para construir una sociedad más justa e igualitaria».