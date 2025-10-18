El CCU Zona Monumental programa una tarde de talleres

La plaza de Méndez Núñez se convertirá durante la jornada de hoy en un gran espacio de encuentro, música y diversión con la celebración del «Imos de Troula», una jornada pensada para «disfrutar en familia y dinamizar el comercio local de la Zona Monumental», cuentan desde la organización del evento.

El certamen organizado por el CCU Zona Monumental y cofinanciado por la Xunta de Galicia ofrecerá un variado cartel de talleres y conciertos para toda la familia.

A partir de las doce del mediodía, los más pequeños de la casa serán los protagonistas con el concierto infantil de Dani Barreiro, que «hará vibrar la plaza con un repertorio lleno de ritmo», adelantan.

Ya entrada la tarde, desde las 17.00 horas, llegará el turno de los talleres infantiles, donde los niños podrán dar rienda suelta a su creatividad con diferentes actividades.

La jornada pondrá punto y final a las 19.00 horas con el concierto de Desconcierto que pondrá la guinda del pastel a un día lleno de música, sonrisas y ambiente festivo en las calles pontevedresas.

La participación durante toda la jornada es totalmente gratuita presentando cualquier ticket de compra de los comercios que pertenecen a la Zona Monumental.

Desde la organización lo ven como «una forma sencilla de premiar a las personas que apoyan el comercio de proximidad».

«Queremos que la gente vuelva a llenar las calles, disfrutando de la ciudad y de nuestros comercios», exclaman. «Imos de Troula» es una forma de celebrar «todo lo que hace especial» a Zona Monumental.