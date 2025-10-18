La carrera Gran Fondo ocasionará cortes de tráfico en el centro urbano de Pontevedra

La carrera popular, Gran Fondo, trae consigo mucho más que deporte. Para el correcto desarrollo de la prueba, las autoridades han acordado ciertos cortes de tráfico en la zona que afectarán a toda la mañana del domingo. De acuerdo con el comité organizador, entre las 9.45 horas y las 14.00 horas, el paso de vehículos por los siguientes puntos de la ciudad estará limitado. A esas horas hay que sumarle el pertinente dispositivo de seguridad previo, por lo que algunos de esos puntos podrían estar cortados desde las 06.00 horas.

La zona del campus universitario, Alexandre Bóveda, Rafael Areses, Ponte de Santiago, José Malvar Figueroa, Padre Fernando Olmedo, Perfecto Feijóo, Galera, Arzobispo Malvar, Praza de España, Michelena, Peregrina, Curros Enríquez y la calle Real quedarán afectadas junto con la calle Uruguay y As Corvaceiras.

En las calles afectadas directamente por la prueba deportiva -zona sombreada en color azul en el plano-, no se permitirá la circulación y los vehículos estacionados en ellas no podrán incorporarse a esta hasta el final de la prueba . Las calles con circulación hacia las zonas afectadas habrán prohibido el acceso de vehículos o restringido el mismo solo a garajes según cada caso.