La avenida de Lugo tendrá un carril cortado la próxima semana por obras de soterramiento
REDACCIÓN
Pontevedra
La próxima semana, entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre, se procederá a la sustitución de la superficie asfáltica en el tramo afectado por las obras de soterramiento de la línea de alta tensión en la avenida de Lugo. De esta forma, se cerrará un carril y se habilitará el paso alternativo para los vehículos por el otro carril disponible.
Pese a que las fechas previstas están fijadas, las inclemencias meteorológicas podrían condicionar la duración final de las obras, y con ello, el tiempo de interrupción.
Se recomienda a los usuarios que trasitan habitualmente la zona que planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen vías alternativas siempre que sea posible
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Pontevedra se manifiesta hoy con el fin de condenar el «genocidio» en Gaza
- Espectacular persecución con fuga de un coche robado en Poio
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade
- El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra