La avenida de Lugo tendrá un carril cortado la próxima semana por obras de soterramiento

La próxima semana, entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre, se procederá a la sustitución de la superficie asfáltica en el tramo afectado por las obras de soterramiento de la línea de alta tensión en la avenida de Lugo. De esta forma, se cerrará un carril y se habilitará el paso alternativo para los vehículos por el otro carril disponible.

Pese a que las fechas previstas están fijadas, las inclemencias meteorológicas podrían condicionar la duración final de las obras, y con ello, el tiempo de interrupción.

Se recomienda a los usuarios que trasitan habitualmente la zona que planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen vías alternativas siempre que sea posible