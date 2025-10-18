Pontevedra acoge varias acciones para la erradicación de la pobreza

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra cada 17 de octubre, varios miembros de la asociación Boa Vida acudieron ayer a la plaza de la Peregrina de Pontevedra «como un acto de visibilización de lo que hacemos en la asociación y de concienciación de la pobreza», según cuenta Natalia Montenegro, trabajadora social de Boa Vida.

El tema central en el que se incide este año es en poner fin al maltrato social e institucional, garantizando el respeto y el apoyo afectivo a las familias, pues «la pobreza no solo es la escasez de recursos, sino también el no poder acceder a ellos», apunta Montenegro, añadiendo que el maltrato institucional es la dificultad de acceso a los recursos, como querer ir al médico y que no haya huecos disponibles o que solo se abran dos veces al mes las citas y que las tengas que coger de madrugada.

Por su parte, Gemma Vilas, psicóloga y mediadora de Boa Vida, subraya estas palabras expresando que «muchas veces, cuando hablamos de exclusión y de pobreza, solo estamos pensando en las personas que no tienen dinero y que están en la calle, pero hay otros tipos de exclusión. No poder acceder a recursos ni redes sociales, tener trabajos esclavizantes donde no haya tiempo libre o vacaciones también es exclusión social y está considerado como pobreza».

Gemma Vilas, psicóloga y moderadora de Boa Vida, y Natalia Montenegro, trabajadora social. / Rafa Vázquez

Según explica Gemma Vilas, estas actividades en la búsqueda de erradicar la pobreza no arrancaron ayer, sino que comenzaron con unas reuniones con líderes de comunidades de inmigrantes que actúan sobre todo en Pontevedra y con personas que están interesadas en asociarse. «Estuvimos hablando de cómo podemos trabajar entre todos para paliar estas cosas que se encuentran, sobre todo las personas en exclusión, por el camino». No obstante, la psicóloga considera que «hay que escuchar a la ciudadanía» y con ese objetivo salieron ayer a la calle.

Por tanto, mediante un espacio instalado en la plaza de A Peregrina, los miembros de Boa Vida establecieron varios carteles en los que estaban escritas preguntas para que los que se acercaran las respondiesen pegando un pósit. En estas respuestas contestaban a ciertas cuestiones como qué harían ellos para luchar contra la pobreza o cómo se sienten cuando ayudan.

Los carteles con las preguntas para que la gente respondiese con un pósit. / Rafa Vázquez

Además, todas esas personas que se acercaron a compartir sus reflexiones tuvieron regalos, pues la asociación entregó libros y ‘foulards’ de las tiendas solidarias en señal de agradecimiento.

En relación con la escasez de recursos, Gemma Vilas destaca la dificultad de acceso actual a una vivienda digna. «Sabemos que hay varias familias que no tienen ningún contacto entre sí ni ningún tipo de relación viviendo en un solo piso con dos habitaciones», declara la trabajadora social de Boa Vida.

Por último, en cuanto a las mejoras que destacarían desde la asociación para dar un paso más en la erradicación de la pobreza, Natalia Montenegro confiesa que una de las principales medidas ahora mismo que puede ser abarcable es que todas las personas que están en la ciudad tengan derecho a empadronarse donde están viviendo. «Hay personas que se censan en otros sitios porque los propietarios de los pisos que tienen alquilados no les dejan», confiesa.

Iniciativas solidarias

La asociación Boa Vida trabaja con gente en riesgo de exclusión de diferentes partes de la provincia de Pontevedra. «Una máxima que tenemos en Boa Vida es que no solo hay que luchar contra la pobreza, sino contra todas las causas que producen esa pobreza», señala Gemma Vilas.

Para ello, cuentan trabajadoras sociales que realizan formaciones, clases de idiomas y actividades puntuales. También cuentan con una huerta comunitaria que está recogiendo un éxito considerable.

La asociación también dispone de una empresa de inserción social que cuenta con dos tiendas en Pontevedra: una en Santa Clara y otra en la rúa da Seca. En estos negocios, en los que trabajan personas «que están en exclusión social», se practica la economía circular, en la que la gente dona y compra.

Por último, la psicóloga Vilas destaca que hay muchas maneras de ayudar, no solo económicamente, a diferencia de lo que piensa la mayoría: «con la empatía también se puede ayudar. A veces tenemos muy poca empatía con la persona que tenemos enfrente».

Alumnos del Sagrado Corazón encendiendo las velas. / Rafa Vázquez

Los estudiantes del Sagrado Corazón arrancan la campaña del Domund

El Domund es una jornada celebrada anualmente en la que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. El acto tiene lugar en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el «mes de las misiones», por lo que este año el evento se realiza mañana. Como es habitual cada año, diferentes colegios y entidades religiosas salen a la calle para solicitar donativos que posteriormente serán dirigidos a obras pontificias misionales.

Uno de estos colegios fue el Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra. Un total de 70 alumnos de este centro se distribuyeron ayer en distintas zonas del núcleo de la ciudad desde cerca de las 11.00 horas. «Estamos pidiendo por todo el centro donativos para el Domund e invitando a la gente a que encienda una vela por la esperanza de un pueblo, el que ellos elijan», señalaba Goretti Canario, profesora del Sagrado Corazón y coordinadora de Pastoral que apoya la recolecta.

«Sabemos que el dinero llega seguro y se destina a todo tipo de ayudas, desde colegios, proyectos agrícolas, de hospitales... Todos son proyectos sostenibles que tienen una continuidad una vez que se realizan y creemos que merecen la pena», añade. Por su parte, los alumnos del centro escolar allí presentes destacaron la amabilidad de la gente, «aunque alguno nos dijeron que no les gustaba».