Más de 620.000 pasajeros utilizan las líneas de buses con salida u origen en Pontevedra
Los circulares urbanos a Montecelo y Monte Porreiro y las tres líneas de Marín a Bueu suman casi el 87% del total de viajeros
Una media de 930 personas emplea cada día estos transportes para acudir al complejo hospitalario
Más de 620.000 viajeros, según estimaciones del Concello a partir de los datos de la Xunta, utilizarán este año los transportes en autobús con salida u origen en Pontevedra. Se trata de 85 líneas que conectan circularmente distintos puntos del municipio, pero que también lo comunican con otras localidades de O Morrazo, Vilagarcía o Silleda.
De entre ellas, la L2 , el circular que conecta la Praza de Galicia y discurre hasta el hospital Montecelo, ha duplicado su demanda en los últimos cuatro años. Es, con diferencia, el transporte urbano más utilizado de la ciudad, con una media de 930 viajeros, que superan el millar en momentos punta, de modo que se prevé reforzar en breve su frecuencia.
Tras la implantación del nuevo mapa de transporte urbano, en octubre de 2021, esa Línea 2 contabilizaba en 2022 un total de 168.689 billetes vendidos. En los siguientes 12 meses tras su puesta en marcha la demanda aumentó casi un 55%, pasando a 261.444 viajeros.
La venta de billetes siguió creciendo en 2024 , un 20,98% más que en el ejercicio anterior (313.301 pasajeros) y en adelante, el crecimiento se ralentizó y se sitúa aproximadamente en un 7%, de modo que a final de año se habrán vendido unos 338.649 viajes de este circular.
También en la distribución modal son estos buses a Montecelo los que copan el mayor número de pasajeros, un 40,9% del total de viajeros con origen y destino en el municipio.
El concejal de Mobilidade, César Mosquera, hizo públicos estos datos ayer y destacó que, debido a la alta carga de la circular 2 y a la futura apertura del Novo Montecelo, resulta evidente que «hay que pensar en reformularla o aumentar su capacidad».
324 personas usan a diario la conexión entre la Praza de Galicia y Marín. Sumarán más de 88.000 al final de año
Tras la L2, es la 1, que también parte de la Praza de Galicia para continuar por Orillamar y concluir en el barrio de Monte Porreiro, la segunda más utilizada del municipio. También experimentó un sensible crecimiento en estos cuatro años de andadura, de más del 58,8%.
Partió en el año 2022 de 130.153 viajeros, una demanda que aumentó un 37,44% en el siguiente año (hasta 178.888) y un 17,15 el pasado 2024, con 209.576 billetes vendidos.
Hasta el pasado mes de septiembre hicieron uso de este servicio 155.023 pasajeros, y las proyecciones apuntan a que se cerrará este 2025 con 206.697 billetes vendidos, un 1,37% por debajo del pasado año.
Este circular a Monte Porreiro reúne el 24,99% del total de viajeros de las líneas urbanas, una media de 568 pasajeros cada día.
A mayores hay 2 líneas que proceden de Marín y una de Bueu que recogen ocupantes en el eje Estribela-Mollabao. Suman el 20,52% de los viajeros dentro del municipio.
Los buses Marín-Montecelo contabilizarán este año 13.185 viajeros, una media de 48 diarios. Por su parte, los que enlazan la estación de autobuses de Pontevedra con la villa mariense registrará en este 2025 18.844 billetes vendidos, unos 69 cada 24 horas.
De las líneas que conectan con Marín, es la que sale de la Praza de Galicia la más demandada, con 88.327 viajeros previstos este año, una media de 324 diarios, lo que representa el 14,24% del total de pasajeros dentro del concello.
Si se suman los circulares urbanos a estas tres líneas procedentes de O Morrazo, concentran casi el 87% del total de viajeros.
Ocho líneas procedentes de distintas localidades (a mayores de las citadas, también Vilagarcía o Silleda) se suman a esta recogida o bajada de viajeros en la Boa Vila.
Muros de junta seca, zona verde y vegetación de ribera para mejorar el paseo de Os Gafos en la calle Ponte Nova
Las obras de mejora del paseo de Os Gafos a la altura de la calle Ponte Nova encaran su recta final y estarán listas el próximo mes de noviembre. El concejal de Servizos Básicos Urbanos, Xaquín Moreda, visitó ayer los trabajos, que se desarrollan, explicó, según el plazo previsto, de modo que faltarán unas tres semanas para su conclusión.
«Los muros ya están hechos» y el resultado de estos paramentos de cantería satisface especialmente al edil, que recordó que son obra de «canteiros de Pontevedra, concretamente de Verducido», mediante la técnica de junta seca.
Ésta es una técnica tradicional de distintos puntos de Europa, entre ellos Galicia, que se realiza mediante una selección y disposición cuidadosa de las piedras, asegurando la estabilidad a largo plazo de la estructura y su adaptación al terreno.
Cada una de las piedras se puede diferenciar perfectamente y no se utilizan materiales de unión. Constituye el grado más sofisticado de los sistemas de construcción, ya que exige gran comprensión de la geometría y la física.
Como resultado de este trabajo, el aspecto de estos muros del paseo es ahora «muy tradicional y muy gallego», recordó el edil.
Éste indicó que «ahora queda consolidar la rampa, que va a ser de jabre», mientras que la bancada inferior será una zona verde donde se plantará hierba y vegetación de ribera.
«También se está haciendo el remate del muro hacia la calle A Ponte Nova, que llevará una barandilla para evitar caídas», señaló el edil, que se felicitó que esta obra «que no es millonaria como otras que hacemos en Pontevedra, es de menor coste pero con el mismo valor social, ya que creará una zona de esparcimiento y va a mejorar el espacio público» en esta zona de Pontevedra.
