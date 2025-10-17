Los vecinos de Sanxenxo pagan a escote los servicios sociales y desembolsan 225 euros cada uno

El Ayuntamiento de Sanxenxo tiene un gasto social de 225 euros por vecino, una cifra que lo sitúa entre los 21 ayuntamientos españoles con gasto social excelente, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, como se expuso en le balance presentado en la mañana de ayer en la localidad.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado por la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, compareció por la mañana para anunciar que el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) sale hoy a licitación por un importe de 2,1 millones anuales y para realizar un balance de los servicios sociales municipales. «Lo hacemos antes de que finalice el contrato con la empresa que actualmente tiene el servizo con un único objetivo: dejar a cero la lista de espera; un lujo del que pocos Ayuntamientos pueden presumir», apuntó Martín. Con este nuevo concurso, se partirá de las 70.000 horas anuales hasta un total de 84.000 horas.

En 2017, el gasto anual en el SAF era de 331.525 euros lo que supone un incremento del 639% con el nuevo concurso.

«Hacemos una inversión para cubrir las necesidades de nuestros vecinos y también para incrementar el precio de la hora hasta los 24,19 euros como un reconocimiento a todas las personas, casi todas mujeres, que trabajan en un servicio duro como el SAF», dijo Martín.

Casi dos mil familias

En la misma línea, desgranó los distintos servicios a través de los que el Concello de Sanxenxo atiende a un total de 1.695 familias, «un tercio de nuestra población», como los servicios sociales básicos, educación familiar, inserción laboral y emergencia social (588 familias), el CIM (521), Educación Física para Mayores y Taller de Memoria (320), Centro de Día (80), Servizo de Axuda no Fogar (80) y las dos escuelas infantiles municipales (106).

En cuanto al gasto social respecto a 2017, en personal se incrementó un 52% hasta los 545.200 euros; en el Centro de Día, un 65% hasta los 654.297 euros; en el SAF, un 639%, hasta los 2,1 millones, y las escuelas infantiles municipales, hasta los 771.072, un 72%.

«Somos un ayuntamiento al que le preocupa el cuidado y el bienestar de nuestros vecinos y hoy con estas cifras, e n las que detrás están casi 2.000 familias, queda demostrado», concluyó, Martín.

La estadística que acompañó el alcalde en su exposición es muy clara y determinante pues puede comprobarse como aumentó el gasto en servicios sociales desde 2017.

Así el relativo a personal, servicios sociales, CIM, mayores, apoyo a las familias y otros pasó de 359.000 a 545.000 euros entre 2017 y 2025.

Esta misma tendencia se observa en el centro de día que pasó de costar 396.000 euros al año a los actuales 654.000; mientras que las Escolas Infantiles que hoy detraen 771.000 euros de los recursos municipales costaban 448.000 hace siete años.

Obviamente el grueso del gasto es el servicio de ayuda en el hogar al que en este momento se destinan más de2,1 millones de euros cuando en el año de referencia se cifraba ne 331.000 euros, por tanto, unas siete veces por debajo del coste actual.