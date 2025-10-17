Sanmartín comprende las quejas que se dan en Sequelo

El Ayuntamiento de Marín expresó aye su comprensión ante las demandas de las familias del alumnado del CEIP de Sequelo que conviven con las obras de renovación del colector del río Lameira que realiza Augas de Galicia.

La edil Marián Sanmartín explicó que son obras «muy necesarias» porque son clave para el saneamiento de toda la localidad, pero también subrayó que «ya van dos años de ejecución», lo cual es excesivo.

A este caos se suman otras dos obras, una propia del centro educativo para instalar el ascensor y la mejora del pabellón deportivo, promovida por el Ayuntamiento

Además de ello fue necesario retirar la pasarela de madera que unía las dos entradas al colegio por su mal estado y porque la obra contempla una senda peatonal más segura.