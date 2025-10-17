San Román se llenará de camelias en una iniciativa por el comercio local

El Concello de Pontevedra, a través del área de Promoción Económica, ha mostrado su apoyo a la iniciativa de los establecimientos comerciales de la calle de San Román que se inaugura mañana a las 12.00 del mediodía.

La edil de Promoción Económica, Anabel Gulías, asistirá al paseo inaugural de este sábado que recorrerá la emblemática calle ubicada entre la plaza de A Ferrería y la de A Verdura. Esta se llenará de camelias a través de las creaciones de la ilustradora y propietaria del local Pescado de Plata, María Montes, ubicado en la misma calle.

El Concello de Pontevedra y los comerciantes invitan al público a unirse a este paseo inaugural que promete incrementar, como ya aconteció con la intervención de hace dos años, del 2023, la afluencia de visitantes y las ventas en la calle y en la zona próxima. Como indicó la edil Anabel Gulías, «la iniciativa de la calle San Román pone en valor la flor que es símbolo de Galicia y que está presente en muchos de puntos clave de la villa».

La intervención consistirá en la colocación de dieciséis grandes camelias deseñadas por la ilustradora María Montes en los siguientes bajos comerciales: Pontus Dental, una camelia japónica «Eugenia de Montijo»; la librería El Pueblo, con la variedad de «Nitidissima y Sangre de Pichón»; la zapatería Patricio, con la camelia «William II Jury’s Yellow»; el restaurante Kamelia, con la japónica «María Otero del Río»; la tienda Nahuatl con la camelia «Sienensis»; la tienda de lámparas Limeres, con la camelia japónica «Oki No Nami»; Las Tareixas, con la «Jiménez Fernández de la Vega»; O Berce , con la japónica do Pazo; Babum moda infantil, con la japónica «Ispiration; la candelería San Román, con la variedad sasanqua «Baronesa de Soutelinho»; Peixe de Prata con la japónica «Cereixa de Tollo»; Sabri Complementos, con la «Sasanqua Navajo»,; la Fábrica de Galletas, con la japónica «Koku-ryü Black Dragon»; Descaro con la «Reticulata Capitan Rawes»; y la farmacia, con la variedad «Elisabeth de Rothschild».

De esta forma, pese a que no vayan a tener la decoración floral del resto de comercios dos bajos que se encuentran temporalmente en alquiler, se espera una estampa muy colorida que servirá para visibilizar el comercio local y para permitir a todos los asistentes que puedan disfrutar de ese tipo de tiendas en uan zona tan reconocida de la ciudad de Pontevedra.