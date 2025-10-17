Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosa y azul por la pérdidas perinatales

La fachada del Hospital Provincial de Pontevedra se tiñó de los colores rosa y azul para recordar las pérdidas perinatales, una iniciativa que partió de la asociación «Bolboretas no ceo».

