Reconocimientos a la innovacion en el ámbito forestal

El Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra acogió ayer la gala de entrega de la quinta edición del Premio Cámara de Comercio-Ence a la innovación forestal, celebrada en el salón de plenos a las 19.00 horas.

Estos reconocimientos se otorgan con el fin de identificar, difundir y promover dicha innovación en el sector forestal a través del reconocimiento de proyectos innovadores de alto impacto que sirvan de ejemplo y estímulo para la sociedad, así como «animar a los futuros emprendedores y técnicos que en este momento se forman en los distintos centros de Galicia», señala José García, presidente de la Cámara.

Todo ello se realiza a través del Programa Marco de Responsabilidad Social Corporativa de Ence Pontevedra.

Asimismo, en esta nueva convocatoria se establecieron cuatro categorías a ser premiadas, con un accésit cada una. Por ello, se reconocieron la mejor iniciativa empresarial innovadora y se otorgó un premio al trabajo fin de máster universitario, al trabajo de fin de grado y al de ciclo superior de formación profesional.

Los galardones a los mejores trabajos tuvieron una recompensa valorada en 2.000 euros en material informático, 1000 euros los accésits, mientras que la iniciativa empresarial constará de un reconocimiento público y el tradicional trofeo tallado en madera.

En el acto estuvo presente el concejal de Empleo, Comercio y Emigración José González, quien entregó uno de los galardones.

Durante la celebración, el concejal alabó la labor de la Cámara de Comercio y de Ence, recordando que el evento supone uno de los principales ejemplos de desarrollo sostenible y de cohesión en la ciudad de Pontevedra y en sus alrededores. Además, manifestó que destacar las mejores iniciativas de innovación forestal en distintos ámbitos contribuye a impulsar tanto el emprendimiento como la capacitación profesional en este campo, poniendo el foco en las nuevas generaciones que se están formando. También subrayó el papel del sector forestal en el rural a la hora de generar actividad económica y empleo de calidad, contribuyendo a fijar la población y proteger el territorio.