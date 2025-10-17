El PP propone aumentar el aparcamiento público y el tiempo en la zona de servicios
Un incremento tanto en plazas de estacionamiento y tiempos de parada
REDACCIÓN
Pontevedra
El presidente local del PP, Rafa Domínguez, acompañado por la concejala Beatriz Rey, propusieron varias medidas a aplicar desde el Concello para ampliar la red de aparcamientos públicos gratuitos de la ciudad.
La propuesta popular especifica que sería necesario incrementar un 250% el número de plazas de estacionamiento gratuitas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los atascos. Por otro lado, Domínguez ha solicitado aumentar la zona de servicios de 15 a 45 minutos frente a «la estrategia del gobierno municipal de ordenar el pintado de cada vez más líneas amarillas sin proponer alternativas de estacionamiento».
