El PP propone aumentar el aparcamiento público y el tiempo en la zona de servicios

Un incremento tanto en plazas de estacionamiento y tiempos de parada

REDACCIÓN

Pontevedra

El presidente local del PP, Rafa Domínguez, acompañado por la concejala Beatriz Rey, propusieron varias medidas a aplicar desde el Concello para ampliar la red de aparcamientos públicos gratuitos de la ciudad.

La propuesta popular especifica que sería necesario incrementar un 250% el número de plazas de estacionamiento gratuitas para mejorar la fluidez del tráfico y reducir los atascos. Por otro lado, Domínguez ha solicitado aumentar la zona de servicios de 15 a 45 minutos frente a «la estrategia del gobierno municipal de ordenar el pintado de cada vez más líneas amarillas sin proponer alternativas de estacionamiento».

