Os peregrinos son convidados a disfrutar das tapas na praza

A mostra desenrólase durante o mes de outono e en novembro

REDACCIÓN

Pontevedra

O Concello de Pontevedra, a través da área de Promoción Económica, convida hoxe e mañá aos peregrinos aloxados en albergues da cidade a gozar das creacións de cociñeiros locais no primeiro andar da praza de abastos. Trátase de degustacións gratuítas acompañadas por un guía turístico que axudará aos cociñeiros a explicar o seu traballo durante a actividade.

Dentro do programa Pontevedra Capital Gastro que botou a andar a pasada semana, A Mesa do Camiño está a ser unha das iniciativas de máis sona e que está a permitir a visitantes non só de lugares próximos, senón mesmo de diversos países e culturas, aprender sobre a gastronomía galega grazas a unha degustación de balde que se realiza os xoves e venres ás 19.30 horas.

Onte, a cita culinaria foi con Olmos Gastro-Bar cun menú formado por varios petiscos ou tapas: mexillóns ao vapor e vinagreta, empanada de bacallau con pasas e luras guisadas, todo mariñado cun viño (tamén auga) e seguido dun postre, torta de queixo.

Hoxe, venres 17 de outubro, os peregrinos poderán gozar dos petiscos ofrecidos por A Fervella. O menú consistirá en vieira á galega, guiso mariñeiro, lacón con grelos á feira e torta de améndoas de sobremesa. As vindeiras datas das ceas serán xoves 23, venres 24, xoves 30 e venres 31 de outubro; ennovembro xoves 6, venres 7, xoves 13, xoves 20 e venres 21.

